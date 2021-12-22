Лаанет в Каунасе: с постоянными попытками режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе надо покончить

”Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма”, — сказал министр обороны Лаанет. ”Постоянным попыткам режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе и в остальном мире, пытаясь подчинить суверенные государства своей сфере влияния, следует подвести черту”, — добавил он.

Министры обсудили возможности поддержки Украины в ситуации, когда Российская Федерация концентрирует войска на границе с Украиной. ”Дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации, напротив, Россия продолжает сводить свои войска к границе с Украиной”, — отметил Лаанет.

В поддержку военно-медицинского потенциала Украины ей будет подарена система полевых госпиталей Role 2, разработанная в ходе совместного проекта министерств обороны Эстонии и Германии. Эстония продолжит тесное сотрудничество с Украиной дополнительно через Кайтселийт, на совместных учениях в Украине, в киберсфере и подготовке украинских военных.

Министры обороны стран Балтии согласовали в Каунасе совместный региональный проект развития потенциала, согласно которому во всех трех странах Балтии будут размещены реактивные системы залпового огня.

Министры обороны также приняли решение разработать в следующем году трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

В 2022 году Эстонии перейдет от Литвы роль председателя в оборонном сотрудничестве стран Балтии. Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, целями во время председательства Эстония станет дальнейшее усиление регионального сдерживания и обороны, в частности, за счет развития многоцелевого ракетного потенциала, комплексной системы оповещения о ситуации на море, а также увеличение вклада союзников по НАТО в безопасность региона.