Лаанет в Каунасе: с постоянным попыткам режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе надо покончить(4)
Mинистры обороны Эстонии, Латвии и Литвы Калле Лаанет, Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас встретились в Литве, в Каунасе. Министры обсудили вопросы безопасности в Балтийском регионе и военное давление на Украину, недавние требования Российской Федерации к НАТО, поддержку Польши в отражении гибридной атаки белорусского режима, а также планируемое совместное приобретение реактивной системы залпового огня (Multiple Launch Rocket System) и вопросы Стратегического компаса Европейского Союза.
”Мы безоговорочно поддерживаем территориальный суверенитет Украины и призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска и оккупацию Крыма”, — сказал министр обороны Лаанет. ”Постоянным попыткам режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе и в остальном мире, пытаясь подчинить суверенные государства своей сфере влияния, следует подвести черту”, — добавил он.
Министры обсудили возможности поддержки Украины в ситуации, когда Российская Федерация концентрирует войска на границе с Украиной. ”Дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации, напротив, Россия продолжает сводить свои войска к границе с Украиной”, — отметил Лаанет.
В поддержку военно-медицинского потенциала Украины ей будет подарена система полевых госпиталей Role 2, разработанная в ходе совместного проекта министерств обороны Эстонии и Германии. Эстония продолжит тесное сотрудничество с Украиной дополнительно через Кайтселийт, на совместных учениях в Украине, в киберсфере и подготовке украинских военных.
Министры обороны стран Балтии согласовали в Каунасе совместный региональный проект развития потенциала, согласно которому во всех трех странах Балтии будут размещены реактивные системы залпового огня.
Министры обороны также приняли решение разработать в следующем году трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.
В 2022 году Эстонии перейдет от Литвы роль председателя в оборонном сотрудничестве стран Балтии. Учитывая ухудшающуюся ситуацию в области безопасности, целями во время председательства Эстония станет дальнейшее усиление регионального сдерживания и обороны, в частности, за счет развития многоцелевого ракетного потенциала, комплексной системы оповещения о ситуации на море, а также увеличение вклада союзников по НАТО в безопасность региона.