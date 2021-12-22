ВИДЕО | Департамент здоровья: ситуация внушает тревогу. "Омикроном" заболели в средней или тяжелой форме свыше сотни человек

По его словам, сегодняшняя ситуация вызывает тревогу, потому что число случаев инфицирования людей штаммом "омикрон" стремительно растет, что может в итоге отразиться на числе нуждающихся в больничном лечении.

Лишь вчера газета Maaleht писала о том, что никому из инфицированных "омикроном" госпитализация еще не потребовалась. На сегодняшний день ситуация изменилась. "Несколько человек в больнице. Если я не ошибаюсь, 103 человека заболели в средней или тяжелой форме. Не просто насморк и кашель, а тяжелее", — отметил Вайкнеметс.

О распространении и симптомах "омикрона" постоянно поступает новая информация. Вопросов много. "К примеру, мы знаем, что он хорошо распространяется среди молодежи. Но можно ли то же самое сказать про пожилых, — пока еще неизвестно, — сказал высокопоставленный чиновник Департамента здоровья. — Мы также знаем, что "омикрон" может параллельно распространяться со штаммом "дельта". Сместит ли он с трона "дельту" — сейчас неизвестно".

Вайкнеметс проиллюстрировал ситуацию на своем примере: вчера лег спать с одними познаниями, а сегодня читаешь статьи, которые эти знания уже опровергают. "Вот такой мир науки".

В то же время Вайкнеметс подчеркивает возрастание защитной роли бустерной дозы. И важность того, чтобы жители Эстонии эту возможность использовали.

Можно ли считать темп вакцинации сегодня достаточным? "Хотелось бы ускорить. Возможности есть", — сказал представитель Департамента здоровья и добавил, что прививку можно было бы делать десяткам тысяч человек в день.

По состоянию на утро среды в Эстонии выявлено 656 случаев заражения "омикроном".

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