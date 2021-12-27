27.12.2021, 08:30
Электричество, омикрон, QR-код — каким будет слово 2021 года в Эстонии?
Foto: Kiur Kaasik
Составители Оксфордского словаря назвали vax (”вакцина, ”вакцинировать”) словом 2021 года. В России слово года выбирает Институт русского языка имени Пушкина. Там самым популярным стало слово ”спутник”. Вероятно, из-за того, что именно так называется российская вакцина, — объясняют лингвисты. В Эстонии нет традиции выбирать слово года, но едва ли оно сильно отличалось бы от ”вакцины” и ”спутника”.