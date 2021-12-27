Мнение
27.12.2021, 08:30

Электричество, омикрон, QR-код — каким будет слово 2021 года в Эстонии?

 
Эстонский экспресс
Digitaalne vaktsineerimispass
Foto: Kiur Kaasik
Составители Оксфордского словаря назвали vax (”вакцина, ”вакцинировать”) словом 2021 года. В России слово года выбирает Институт русского языка имени Пушкина. Там самым популярным стало слово ”спутник”. Вероятно, из-за того, что именно так называется российская вакцина, — объясняют лингвисты. В Эстонии нет традиции выбирать слово года, но едва ли оно сильно отличалось бы от ”вакцины” и ”спутника”.

Всего два года назад такое мировое единодушие было бы трудно представить: крупные события, конечно, запоминаются, но своя рубашка — то есть события, происходящие в стране или городе, — всегда ближе к телу. Коронавирус и компания: вакцины, коды, справки — заставили весь мир жить в одном темпе, быть на одной волне.

Совершенно так же практически все страны в едином порыве заговорили о возросшей стоимости электроэнергии и газа. Впрочем, вопрос роста цен на что угодно можно сравнить с погодой, — это универсальная тема для начала разговора с незнакомцем. Однако на фоне кризиса и общей усталости в этом году новости о биржевых ценах на электричество производили особый эффект. Так что и ”электроэнергию” вполне можно назвать словом 2021 года.

RusDelfi
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