Пресс-конференция Путина: конфликт с НАТО, вакцинация, Навальный — президент России отвечает на вопросы журналистов

В мероприятии примут участие около 500 журналистов из России и других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на мероприятие будут приглашены и представители СМИ, попавших в реестр иностранных агентов — этот статус не подразумевает запрета на работу на пресс-конференции. Среди них специалисты из "Медузы", "Дождя", "Проекта" и других независимых изданий.