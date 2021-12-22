22.12.2021, 22:05
ОНЛАЙН | Пресс-конференция Путина: конфликт с НАТО, вакцинация, Навальный — президент России отвечает на вопросы журналистов(87)
В четверг, 23 декабря, президент России Владимир Путин ответит на вопросы журналистов в прямом эфире. Начало в 11 часов по эстонскому времени.
В мероприятии примут участие около 500 журналистов из России и других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на мероприятие будут приглашены и представители СМИ, попавших в реестр иностранных агентов — этот статус не подразумевает запрета на работу на пресс-конференции. Среди них специалисты из "Медузы", "Дождя", "Проекта" и других независимых изданий. |
В прошлом году мероприятие длилось 4 часа и 29 минут. В этот раз для участия необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус.