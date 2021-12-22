Эстонские тхэквондисты вернулись с чемпионата мира с наградами

Бронзовая медаль по базовой технике (туль) досталась Александре Андреевой из Таллинна среди спортсменов 14-17 лет, 1 дан. Тренер — Казбулат Шогенов.

По спаррингам среди юниоров 14-15 лет бронзовым призером стал Иван Киселев (1-3 дан, весовая категория до 70 кг) из Алутагузеской волости.

Руководил командой старший тренер Эстонского союза тхеквондо Казбулат Шогенов, техническую поддержку осуществлял глава тренерского комитета и технический директор Эстонского союза тхеквондо Николай Гринин, в организационном комитете — секретарь Эстонского союза тхеквондо Илона Узлова. Судейскую часть представляла таллиннская спортсменка и опытный судья Ольга Беркинфанд.

С 16-19 декабря в Минске, параллельно с завершающими этапами чемпионата мира, проходил Кубок мира по тхеквондо. Для усиления эстонской команды в столицу Беларуси приехало еще 20 спортсменов и 5 тренеров. Руководил командой главный тренер Эстонского союза Роберт Трофимов и тренер Александр Антонов.

Серебро по спаррингам среди женщин 18-39 лет завоевала спортсменка и тренер Инга Палу из Силламяэ. Тренер — Игорь Александров. Бронзовым призером по базовой технике среди спортсменов 11-13 лет стал Степан Максимов из Силламяэ. Тренер — Инга Палу. Бронза в команде по спаррингу у Ивана Киселева из Алутагузеской волости. Тренер — Николай Гринин.