Дзюба готов пойти на примирение с Карпиным ради выступления в сборной России
Бывший капитан сборной России и нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что может вернуться в национальную команду, которой сейчас руководит Валерий Карпин. Дзюба не играл за сборную заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2022 из-за конфликта с главным тренером.
"Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун. Ну как это? Так не бывает", — приводит слова футболиста "Матч ТВ".
Сборная России завершила выступления в отборочном турнире к ЧМ-2022 на втором месте. Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит провести стыковой матч против Польши. Игра состоится 24 марта 2022 года.