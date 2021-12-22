Госсуд вынес вердикт по делу музыканта, осужденного за домогательство к ребенку

Защита Лоосаара в лице присяжного адвоката Эне Мытте и помощника присяжного адвоката Ану Тоомемяги ходатайствовала перед Госсудом об отмене решений уездного и окружного суда и оправдании обвиняемого или направлении дела в окружной суд для нового рассмотрения.

Государственный суд сегодня своим постановлением не принял жалобу защиты к рассмотрению. Таким образом, приговор окружного суда остался в силе.

Согласно закону, Госсуд принимает жалобу к производству в случае, если при разрешении дела в суде первой или второй инстанции возникли существенные правовые проблемы, или если это требуется для унифицирования и развития судебной практики. В данном случае таких оснований не было.

В конце марта уездный суд признал Венно Лоосара виновным в сексуальных домогательствам к маленькому ребенку и приговорил его к пяти годам условного заключения с пятилетним испытательным сроком.

Согласно обвинению Лоосару вменяется в вину один эпизод, когда он трогал девочку младше 10 лет через одежду в области гениталий. Также в его владении было найдено 19 фотографий и четыре видео с детской порнографией.

В конце прошлого года, когда было предъявлено обвинение, окружной прокурор Арика Алман сказала Delfi, что вменяемый Лоосару эпизод произошел много лет назад, однако правоохранительным органам сообщили о нем лишь недавно, поскольку на тот момент потерпевшая в силу возраста не осознавала, что происходит.

Таллиннский окружной суд 21 июля частично аннулировал решение Харьюского уездного суда — в части, касающейся приобретения детской порнографии.

Суд отметил, что ответственность за приобретение детской порнографии была вписана в закон с 23.12.2013 года. Для того, чтобы признать Лоосара виновным в приобретении детского порно, прокуратура должна доказать, что найденный у Лоосара материал был приобретен после вступления в силу поправок к закону.

В остальном решение уездного суда осталось в силе.