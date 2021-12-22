ВИДЕО | Правительство решило не пересматривать послабления на Новый год, и ужесточать ограничения пока еще не будут

Рагнар Вайкнеметс сообщил, что заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла на 18%, а показатель R поднялся до 1,1. Таким образом тенденция снижения заболеваемости сменилась ростом.

Что касается "Омикрона", то он распространяется лучше, чем другие штаммы, но при этом есть основания полагать, что реже ведет к сложному течение болезни, объяснил Вайкнеметс. Он подчеркнул, что ученые еще не пришли к консенсусу по данному вопросу.

Танель Кийк отмечает, что ровно год назад первая вакцина от коронавируса получила разрешение на использование: тогда нагрузка на больницы была в половину выше, чем сейчас, а значит вакцины помогли спасти сотни, если не тысячи жизней.

Марье Оона рассказала, что у возрастной группы младше 18 лет иммунитет сохраняется очень хорошо, поэтому сейчас им не нужна бустерная доза. Переболевшим также пока не рекомендуется бустерная доза, так как исследования показали, что они и так имеют хорошую защиту от вируса.

"Естественно, мы не имеем ввиду, что теперь спустя каждые три месяца потребуется повторная вакцинация. Возможно, придется вакцинироваться каждую осень, как в случае с гриппом. В случае с группами риска это может быть чаще", — заверила врач.

Все чиновники единогласно призывают не проводить крупные гуляния на Рождество и Новый год, ограничившись посиделками в кругу семьи.

Отвечая на вопросы журналистов, Кийк заверил, что решение сделать исключение из ограничений на 31 декабря и 1 января пересмотрено не будет. То есть, в эти два вечера праздники смогут длиться всю ночь, а не до 23:00.Однако сразу после этого начнут действовать установленные ограничения, подчеркнул министр.

Несмотря на рост заражения и пример Финляндии, дополнительные ограничения правительство пока решило не вводить.