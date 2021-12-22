ФОТО | Суд обсуждает возможность освобождения из тюрьмы педофила-убийцы Василия Очкаленко

Заседание суда началось в 9.30. Сам заключенный участвует в заседании по видеосвязи. Решение по ходатайству будет оглашено на следующей неделе.

Подробнее о леденящем кровь криминальном пути Очкаленко, начавшемся еще в советское время, вы можете прочитать здесь.

Как мы уже сообщали, сейчас Очкаленко отбывает наказания по т. н. открытому типу, днем работает на станции сортировки отходов, а на ночь возвращается в тюрьму. Также ему разрешены краткосрочные поездки, во время которых он, например, навещает своего отчима в Хаапсалу.

Местные жители крайне обеспокоены его возможным освобождением. Они боятся за себя, так и за детей, поскольку отчим Очкаленко живет всего в паре километров от школы.

Под петицией против досрочного освобождения убийцы и педофила подписалось 3068 человек. Инициатор сбора подписей Реэлика Эндер передала соответствующие документы в суд и прокуратуру.