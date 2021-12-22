ФОТО | Педофил-убийца Василий Очкаленко мечтает о свободе: докажу, что даже такой преступник, как я, может измениться(31)
Сегодня Харьюский уездный суд обсудил ходатайство убийцы и педофила Василия Очкаленко об условно-досрочном освобождении.
Сам заключенный участвовал в заседании по видеосвязи из Таллиннской тюрьмы, отвечая на вопросы по-русски.
Судья поинтересовалась о криминальном пути заключенного. Очкаленко констатировал, что тот закончился в 1992 году, а всего у него за жизнь набралось пять наказаний в судебном порядке. Очкаленко также упомянул, что однажды, много лет назад, его уже освобождали условно-досрочно.
"К настоящему времени я нахожусь более года в открытой тюрьме. При первой возможности я стал в тюрьме работать, работаю и сейчас", - сказал он и добавил, что трудится в настоящее время на сортировке отходов.
Заключенный сообщил, что участвовал в нескольких социальных программах. "Во всех, где была хоть малейшая возможность участвовать", - отметил он. В том числе, к примеру, он участвовал и в антиалкогольной программе.
В данный момент на Очкаленко числится один выговор: как-то раз он вернулся в тюрьму на час позже, чем требовалось.
Заключенным открытой тюрьмы разрешены и краткосрочные поездки. Мужчина пользуется этой возможностью, чтобы навещать своего отчима в Хаапсалу. Туда он хочет в случае УДО отправиться на постоянное место жительства. "Этот дом принадлежал моей матери, ныне умершей. Хочу жить там", - сказал осужденный.
По его словам, места работы у него на примете нет, но в планах сразу же заняться поиском. На вопрос, как он оценивает свое преступление, Очкаленко ответил: "Раскаиваюсь, но понимаю, что время назад не повернуть. Конечно, я прошу извинения".
Мужчина в курсе, что в прессе за последнее время в его адрес было много негатива, что жители Хаапсалу в страхе от его возможного возвращения. Очкаленко считает, что паника нагоняется без причины. "Говорят, что я озверел, это полная ложь".
Кандидат на УДО вспомнил, что изначально его приговорили к смертной казни. "Тогда государство сделало мне подарок, заменив смертную казнь на пожизненное заключение. Подарило жизнь", - сказал он и добавил, что следующим подарком было направление в открытую тюрьму.
"Сейчас есть еще одна возможность. Судья мог бы меня досрочно освободить. Государство дало бы возможность начать жизнь с нуля. Как я могу быть озверевшим, если получу такую хорошую возможность. Наоборот, буду благодарным, - сказал мужчина. - Я докажу, что страхи не обоснованы. Докажу, что даже такой преступник, как я может измениться и жить в обществе нормальной жизнью".
Очкаленко в курсе, что собрано 3068 подписей под петицией против его освобождения.
"Понимаю, что будет очень трудно, будет моральное напряжение и давление. Поэтому я не буду выходить поначалу из дома без большой необходимости", - сказал заключенный о своей возможной будущей жизни на свободе.
Тюрьма не поддерживает УДО для Очкаленко. Такую же позицию занимает и прокурор, который не пожелал участвовать в судебном заседании.
Решение по ходатайству будет оглашено в четверг на следующей неделе.
Подробнее о леденящем кровь криминальном пути Очкаленко, начавшемся еще в советское время, вы можете прочитать здесь.
Как мы уже сообщали, сейчас Очкаленко отбывает наказания по т. н. открытому типу, днем работает на станции сортировки отходов, а на ночь возвращается в тюрьму. Также ему разрешены краткосрочные поездки, во время которых он, например, навещает своего отчима в Хаапсалу.
Местные жители крайне обеспокоены его возможным освобождением. Они боятся за себя, так и за детей, поскольку отчим Очкаленко живет всего в паре километров от школы.
Под петицией против досрочного освобождения убийцы и педофила подписалось 3068 человек. Инициатор сбора подписей Реэлика Эндер передала соответствующие документы в суд и прокуратуру.