ФОТО | Педофил-убийца Василий Очкаленко мечтает о свободе: докажу, что даже такой преступник, как я, может измениться

Сам заключенный участвовал в заседании по видеосвязи из Таллиннской тюрьмы, отвечая на вопросы по-русски.

Судья поинтересовалась о криминальном пути заключенного. Очкаленко констатировал, что тот закончился в 1992 году, а всего у него за жизнь набралось пять наказаний в судебном порядке. Очкаленко также упомянул, что однажды, много лет назад, его уже освобождали условно-досрочно.

"К настоящему времени я нахожусь более года в открытой тюрьме. При первой возможности я стал в тюрьме работать, работаю и сейчас", - сказал он и добавил, что трудится в настоящее время на сортировке отходов.

Заключенный сообщил, что участвовал в нескольких социальных программах. "Во всех, где была хоть малейшая возможность участвовать", - отметил он. В том числе, к примеру, он участвовал и в антиалкогольной программе.

В данный момент на Очкаленко числится один выговор: как-то раз он вернулся в тюрьму на час позже, чем требовалось.

Заключенным открытой тюрьмы разрешены и краткосрочные поездки. Мужчина пользуется этой возможностью, чтобы навещать своего отчима в Хаапсалу. Туда он хочет в случае УДО отправиться на постоянное место жительства. "Этот дом принадлежал моей матери, ныне умершей. Хочу жить там", - сказал осужденный.

По его словам, места работы у него на примете нет, но в планах сразу же заняться поиском. На вопрос, как он оценивает свое преступление, Очкаленко ответил: "Раскаиваюсь, но понимаю, что время назад не повернуть. Конечно, я прошу извинения".

Мужчина в курсе, что в прессе за последнее время в его адрес было много негатива, что жители Хаапсалу в страхе от его возможного возвращения. Очкаленко считает, что паника нагоняется без причины. "Говорят, что я озверел, это полная ложь".

Кандидат на УДО вспомнил, что изначально его приговорили к смертной казни. "Тогда государство сделало мне подарок, заменив смертную казнь на пожизненное заключение. Подарило жизнь", - сказал он и добавил, что следующим подарком было направление в открытую тюрьму.