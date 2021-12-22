За сутки в Эстонии прибавилось 725 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 22 декабря в больнице находятся 220 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 168 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 135, или 80,4%, не вакцинированы и 33, или 19,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 28 новых истории болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 81-летний мужчина и 82-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 7 219 результатов теста, из которых 725 оказались положительными. Из получивших положительный тест 398 не были вакцинированы и 327 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 8 277 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 727. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 261 512 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 61%.

В Эстонии выявлено всего 656 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон".

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