Рейтинг партий: поддержка Партии реформ растет вторую неделю подряд(3)
Партия реформ вторую неделю подряд сохраняет за собой первое место в рейтинге популярности политических сил, продолжая наращивать свою поддержку, свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 23 ноября по 20 декабря.
По данным последнего опроса, популярность реформистов выросла за неделю еще на 1,1 процентных пункта и теперь составляет 24,2%. Рейтинг EKRE снизился с 21,9% до 20,7%. Третью строчку продолжает занимать Центристская партия с рейтингом 20,7%. Популярность центристов за неделю выросла на 0,4 процентных пункта, передает rus.err.ee.
За партию "Эстония 200" сейчас готовы проголосовать 15,9% избирателей. За неделю рейтинг внепарламентской партии вырос на 0,5%.
Поддержка Isamaa составляет 8,1%, социал-демократов — 7,7%. Рейтинг отечественников за неделю упал на 0,2%, а поддержка соцдемов снизилась еще больше — на 1,2%.
"Зеленых Эстонии" поддерживают 1,5% избирателей. Рейтинги остальных политических сил остаются ниже 2%.