Рейтинг партий: поддержка Партии реформ растет вторую неделю подряд

По данным последнего опроса, популярность реформистов выросла за неделю еще на 1,1 процентных пункта и теперь составляет 24,2%. Рейтинг EKRE снизился с 21,9% до 20,7%. Третью строчку продолжает занимать Центристская партия с рейтингом 20,7%. Популярность центристов за неделю выросла на 0,4 процентных пункта, передает rus.err.ee.