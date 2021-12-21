Вакцинация детей в Нарве стартовала без особого успеха

"Звонков много. Вот и сегодня были звонки, люди спрашивают, а можно ли прийти на вакцинацию без регистрации, спрашивают и про противопоказания. Но когда мы спрашиваем, как вас записать, когда придете, отвечают: мы еще подумаем", - рассказала главная медсестра Нарвской больницы Наталья Метелица.

Больница заказала 5 флаконов, то есть 50 доз вакцины, предназначенной для детей, и надеется использовать все дозы в короткий период.

"Мы поставили перед собой промежуточную цель - посмотреть, что будет с этими пятью флаконами, как будут семейные врачи направлять к нам, какой, по информации школьных медсестер, будет интерес у детей в школах. Но сейчас начнутся каникулы, и я думаю, что на каникулах родители будут более решительно отправлять на вакцинацию своих детей", - сказала Метелица.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.