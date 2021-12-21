В Таллинне отменили повышение платы за место в детском саду

По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, коалиционное соглашение предусматривает, что плата за место в детском саду для жителей Таллинна повышаться не будет.

”Обусловленный повышением минимальной ставки оплаты труда рост платы за место в детском саду более чем на 10% отменяется, в результате чего семьи смогут сэкономить около 100 евро в год. Кроме того, продолжатся практика освобождения от платы за место в детском саду начиная со второго ребенка в семье, а также компенсация городом расходов на питание. В ситуации нынешнего роста цен это станет для семей существенным подспорьем”, — сказал Осиновский.

С ростом минимальной ставки оплаты труда с нового года планировалось повысить плату за место в детском саду с нынешних 71,25 евро до 79,79 евро, но для жителей Таллинна останется в силе нынешняя плата за место в детском саду 71,25 евро — это означает, что ее рост в размере 8,54 евро будет покрываться за счет пособия. В детских садах с бассейном плата за место должна была повыситься с нынешних 78,26 евро до 87,64 евро, но и это повышение будет покрывать город.

В соответствии с законом о дошкольном детском учреждении прочие расходы будут покрываться из средств городского бюджета и, частично, родителями. Покрываемая родителями часть на одного ребенка не может превышать 20 процентов установленной правительством минимальной ставки оплаты труда.

В соответствии с постановлением Таллиннского горсобрания от 2015 года в качестве ставки покрываемой родителями части установлена ежемесячная сумма на одного ребенка, которая составляет 12,2% установленной правительством минимальной ставки оплаты труда в месяц. Город покрывает жителю Таллинна рост ставки родительской части, что отражается в виде пособия в представляемом родителю счете. Таким образом, родительская часть платы за место в детском саду останется для жителей Таллинна 71,25 евро в месяц, а в детском учреждении с бассейном — 78,26 евро в месяц.