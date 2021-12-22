Верни себе покой, пройди тест на ВИЧ

ВИЧ, или вирус иммунодефицита, снижает способность организма защищаться от болезней, а также может привести к синдрому хронического иммунодефицита, то есть СПИДу. Это медленный процесс: у людей с ВИЧ-инфекцией симптомы могут не проявляться даже через десять лет.

Если при возникновении эпидемии, в начале 1990-х годов, ВИЧ передавался через людей, колющих себе наркотики, то сейчас инфекция распространяется в основном гетеросексуальным путем. По данным Института развития здоровья, 47% новых случаев заражения в 2020 году произошли гетеросексуальным путем, 7% – через инъекции наркотиков и 5% – гомосексуальным путем. За шесть с лишним лет в Эстонии зарегистрировано три случая передачи инфекции от матери ребенку.

В настоящее время в Эстонии проживает около 7000 ВИЧ-инфицированных. В последние годы ситуация с распространением ВИЧ в Эстонии стабилизировалась, но число новых случаев инфицирования по-прежнему остается одним из самых высоких в Европе (сейчас мы на третьем месте после Латвии и Мальты). Число новых случаев заражения остается высоким и в Нарве, Ида-Вирумаа по числу новых случаев заражения ВИЧ уступает только Таллинну. В прошлом году, по данным Департамента здоровья, в Эстонии добавилось 147 новых случаев, 23 из них – в Ида-Вирумаа, в Нарве 16.

Ясность за две минуты

Для людей, ведущих активную половую жизнь, очень важно осознавать потенциальную опасность соприкоснуться с носителем вируса и поэтому регулярно проверяться. Подозрение на заражение или передачу ВИЧ часто усугубляется страхом перед консультацией с медработником. Вполне понятно, что на тему ВИЧ не станешь запросто беседовать с другими, особенно с незнакомыми людьми. К счастью, в этой области появляется все больше ненавязчивых и более удобных решений.