Верни себе покой, пройди тест на ВИЧ
ВИЧ, или вирус иммунодефицита, снижает способность организма защищаться от болезней, а также может привести к синдрому хронического иммунодефицита, то есть СПИДу. Это медленный процесс: у людей с ВИЧ-инфекцией симптомы могут не проявляться даже через десять лет.
Если при возникновении эпидемии, в начале 1990-х годов, ВИЧ передавался через людей, колющих себе наркотики, то сейчас инфекция распространяется в основном гетеросексуальным путем. По данным Института развития здоровья, 47% новых случаев заражения в 2020 году произошли гетеросексуальным путем, 7% – через инъекции наркотиков и 5% – гомосексуальным путем. За шесть с лишним лет в Эстонии зарегистрировано три случая передачи инфекции от матери ребенку.
В настоящее время в Эстонии проживает около 7000 ВИЧ-инфицированных. В последние годы ситуация с распространением ВИЧ в Эстонии стабилизировалась, но число новых случаев инфицирования по-прежнему остается одним из самых высоких в Европе (сейчас мы на третьем месте после Латвии и Мальты). Число новых случаев заражения остается высоким и в Нарве, Ида-Вирумаа по числу новых случаев заражения ВИЧ уступает только Таллинну. В прошлом году, по данным Департамента здоровья, в Эстонии добавилось 147 новых случаев, 23 из них – в Ида-Вирумаа, в Нарве 16.
Ясность за две минуты
Для людей, ведущих активную половую жизнь, очень важно осознавать потенциальную опасность соприкоснуться с носителем вируса и поэтому регулярно проверяться. Подозрение на заражение или передачу ВИЧ часто усугубляется страхом перед консультацией с медработником. Вполне понятно, что на тему ВИЧ не станешь запросто беседовать с другими, особенно с незнакомыми людьми. К счастью, в этой области появляется все больше ненавязчивых и более удобных решений.
Linda Kliinik в Нарве предлагает всем жителям Ида-Вирумаа конфиденциальные и бесплатные услуги, связанные с ВИЧ. Медицинский персонал клиники предоставит необходимую информацию о ВИЧ-инфекции, причинах ее распространения, основных средствах и методах профилактики, а также о том, как справиться с инфекционным заболеванием. Посетитель клиники получит ответы на все свои вопросы, в том числе интимного характера. В клинике можно пройти экспресс-тест на ВИЧ и получить презервативы.
Кроме конфиденциальности и надежности, экспресс-тестирование на ВИЧ в Linda Kliinik бесплатное и очень быстрое – результат можно узнать всего за 2 минуты! Регулярное тестирование помогает защитить себя и других, поскольку в случае заражения позволяет начать лечение на ранней стадии и предотвратить передачу вируса.
Нормальная часть интимной гигиены
Тестирование на ВИЧ должно быть нормальной частью интимной гигиены сексуально активного человека, независимо от пола, возраста, статуса отношений или сексуальной ориентации. Люди, ведущие активную половую жизнь, могли бы регулярно проверять себя два раза в год, поскольку знания приносят душевное спокойствие или, по крайней мере, помогают им сделать следующие шаги. По оценкам экспертов, до 20% случаев ВИЧ могут остаться незамеченными, потому что люди недостаточно тестируются. На тестовую активность в Эстонии в последнее время негативно повлияла корона-пандемия и связанное с ней уменьшение числа приемов семейных врачей и специалистов.
В 2020 году в Linda Kliinik прошли тестирование 358 человек, у шести из которых был обнаружен ВИЧ. Человек с вирусом иммунодефицита сегодня живет совершенно нормальной жизнью, принимая всего одну таблетку в день. Он может быть безопасен для своих партнеров, иметь совершенно здоровых детей, работать, учиться и заниматься спортом. Подавляющее большинство людей с диагнозом ВИЧ стараются держать его в тайне из-за очень сильного общественного осуждения, поэтому иногда отношение к ВИЧ отравляет людям жизнь больше, чем сам диагноз.
Linda Kliinik открыта, несмотря на корона-ограничения. Нужна лишь предварительная регистрация (тел. 356 9712, 5885 9835 или info@lindakliinik.ee)
Время работы:
Пн–Ср 9–17
Чт 9–17 (по договоренности до 19)
Пт 9–15
Адрес: Линда 4 (6-й этаж)
Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ и презервативы.
Linda Kliinik является частью целевого учреждения AIDS Healthcare Foundation, крупнейшей международной организации по борьбе с ВИЧ / СПИДом, предоставляющей лечение и услуги более чем 1,5 миллионам человек в 45 странах мира. Клиника Linda Kliinik как некоммерческая организация, предоставляющая медицинские услуги в области инфекционных заболеваний, поддерживается Фондом Linda HIV Sihtasutus, который был основан в 2012 году и финансируется AHF (AIDS Healthcare Foundation).