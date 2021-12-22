"Омикрон" распространился по всей Эстонии. Отмечены четыре случая тяжелой формы болезни

По состоянию на утро вторника в Эстонии было зафиксировано 478 случаев инфицирования штаммом "омикрон". Половина из них приходится на Тарту.

По словам профессора Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений ТанеляТенсона, продолжительность распространения "омикрона" в Эстонии составляет более двух неделель. Он обнаружен в анализах сточных вод в 20 крупных городах страны. Но пока концентрация нового штамма по сравнению с "дельта"-штаммом невысока.

"Он проник повсюду, но держится на низком уровне", — говорит Тенсон. Наибольшее распространение, по словам ученого, "омикрон" получил в Тарту, Ида-Вирумаа и Харьюмаа.

"Мы видим рост заболеваемости, но не видно роста числа тяжелобольных. Может быть, потому, что "омикрон" получил широкое распространение в Европе в последнюю неделю-две", — говорит о ситуации в ЕС профессор-микробиолог Тартуского университета Ирья Лутсар.

Как уже отмечалось, нынешние данные говорят о том, что эффективную защиту от "омикрона" дает бустерная доза вакцины.

Государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала в связи с быстроым распространением "омикрона" в Эстонии делать бустерную прививку уже спустя два (в случае Janssen) или три (в случае AstraZeneca, Pfizer/BioNTechi и Moderna) месяца после завершения первичного курса вакцинации.

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