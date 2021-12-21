Новости России
21.12.2021, 22:01

В России задержали группу нелегалов, пытавшихся незаконно проникнуть в Эстонию

 
Eesti-Vene piiri 29. piiripostid
Foto: Argo Ingver

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали группу иностранных граждан, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска, пишет pskov.ru.

В районе населенного пункта Паниковичи Печорского района пограничники задержали трех иностранных граждан, которые следовали по лесу к линии государственной границы с целью незаконного убытия в Эстонскую Республику.

Решением Печорского районного суда молодые люди привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России.

Правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.

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