21.12.2021, 22:01
В России задержали группу нелегалов, пытавшихся незаконно проникнуть в Эстонию
В районе населенного пункта Паниковичи Печорского района пограничники задержали трех иностранных граждан, которые следовали по лесу к линии государственной границы с целью незаконного убытия в Эстонскую Республику.
Решением Печорского районного суда молодые люди привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России.
Правонарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.