ИССЛЕДОВАНИЕ | Бустерная доза не позволяет организму потерять бдительность по отношению к вирусу
Исследования Тартуского университета показывают, что для тех, кто сделал бустерную дозу, риск заразиться коронавирусом почти в десять раз ниже, чем для тех, кто не вакцинирован, и почти в пять раз меньше, чем для тех, кто вакцинирован двумя дозами, пишет vaktsineeri.ee.
Первые зарубежные исследования о распространении варианта омикрон показывают, что у тех, кто получил бустерную дозу, организм защищен лучше и от варианта омикрон, чем у тех, кто прошел только первичный курс вакцинации.
В условиях быстрого распространения варианта омикрон государственная иммунизационная комиссия рекомендует всем взрослым людям, привившимся вакциной Janssen, сделать бустерную дозу уже через два месяца после получения первой дозы, а в случае вакцин AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna — начиная с трех месяцев после окончания первичного курса иммунизации.
Если вакцины, используемые в качестве бустерных, по существу — те же самые, что были использованы и до этого, чем обусловлена такая большая разница в степени защиты?
Бустерная доза ”напоминает” иммунной системе об опасности
”На сегодняшний день известно, что эффект от вакцин против коронавируса не сохраняется в нашем организме в течение всей жизни, скорее наоборот — сохраняется в течение короткого времени. Задача бустерной дозы — напомнить нашей иммунной системе о том, что опасность по-прежнему существует. Если мы дадим нашей иммунной системе маленький стимул в виде бустерной дозы, то мы не дадим ей потерять бдительность в отношении вируса”, — объяснил научный сотрудник кафедры функциональной геномики Тартуского университета Эрик Абнер.
”Можно воспринимать это, как учения, задача которых — быстро мобилизовать иммунную систему и произвести новую порцию антител, способных быстро реагировать”, — рассказал Абнер.
Бустерная доза на данный момент является самой эффективной защитой против омикрона
На данный момент обозначилась тенденция, что новый вариант вируса SARS-CoV-2 распространяется гораздо быстрее, чем вариант дельта, и наилучшей защитой против омикрона обладают те, кто сделал бустерную прививку или те, кто уже переболел COVID-19 и сделал дополнительную прививку. Для всех остальных риск заразиться омикроном заметно выше.
”Новейшие данные показывают, что варианту омикрон зачастую удается проскользнуть мимо нашего иммунитета и все же нас заразить, даже если мы привиты двумя дозами. Крупнейшие мировые производители уже приступили к тестированию новой вакцины, нацеленной именно против омикрона, но до того, как она попадет на рынок, пройдет еще несколько месяцев. Именно поэтому разумно сделать бустерную дозу именно сейчас и обеспечить себя как можно более сильной защитой до того, как новый вариант получит в Эстонии широкое распространение”, — рекомендует Абнер.
Наилучшую защиту обеспечивает комбинирование вакцин
Если в ближайшее время идти за бустерной дозой, то какую вакцину выбрать?
На данный момент бустерную дозу в Эстонии можно сделать вакциной Pfizer/BioNTech Comirnaty или вакциной Moderna Spikevax, независимо от того, какая вакцина была использована при первичной иммунизации.
На данный момент уже опубликовано достаточное количество исследований, подтверждающих, что комбинирование вакцин помогает получить еще более сильную иммунную защиту, чем в случае, если бустерная доза была сделана той же вакциной. По предварительным данным, самый сильный иммунный ответ возникает при комбинации векторных и mRNA вакцин.
”Каждая вакцина технически немного отличается от других, поэтому и возникающая биологическая защита немного разная. Комбинируя вакцины, сделанные по различным технологиям, мы можем ”перехитрить” организм, и он будет вынужден реагировать сильнее, обеспечивая нам более надежную защиту”, — объяснил Абнер.
”Я, например, сделал первые две прививки вакциной Pfizer, а бустерную сделал вакциной Moderna”, — рассказал Абнер.
Стимулировать иммунную систему потребуется и в будущем
Так как защитный эффект от вакцин из-за изменчивости вируса долго не держится, то весьма вероятно, что и в будущем нам придется время от времени стимулировать свою иммунную систему.
По словам Абнера, сейчас к сожалению невозможно предсказать, как часто придется это делать. По его оценке все же есть надежда на то, что после того, как у большинства будет сделано несколько доз, и когда минуют самые большие волны заражений, в обществе возникнет более широкая защита от вируса SARS-CoV-2, что позволит в перспективе снизить нагрузку на больницы, обусловленную COVID-19.
”Все же предпосылкой для этого является достижение практически 100% процентного уровня защиты в обществе, аналогично тому, как общество защищено от других подобных вирусов, например кори” — разъяснил он.
На данный момент специфические антитела к SARS-CoV-2 отсутствуют у порядка 30% жителей Эстонии, так что этот сценарий еще не может реализоваться.
По оценке Абнера, дальнейшая необходимость в бустерных дозах и их частоте зависит от появления новых вариантов вируса, от долговременности памяти нашего организма и общего уровня иммунитета в обществе.