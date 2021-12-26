ИССЛЕДОВАНИЕ | Бустерная доза не позволяет организму потерять бдительность по отношению к вирусу

Первые зарубежные исследования о распространении варианта омикрон показывают, что у тех, кто получил бустерную дозу, организм защищен лучше и от варианта омикрон, чем у тех, кто прошел только первичный курс вакцинации.

В условиях быстрого распространения варианта омикрон государственная иммунизационная комиссия рекомендует всем взрослым людям, привившимся вакциной Janssen, сделать бустерную дозу уже через два месяца после получения первой дозы, а в случае вакцин AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna — начиная с трех месяцев после окончания первичного курса иммунизации.

Если вакцины, используемые в качестве бустерных, по существу — те же самые, что были использованы и до этого, чем обусловлена такая большая разница в степени защиты?

Бустерная доза ”напоминает” иммунной системе об опасности



”На сегодняшний день известно, что эффект от вакцин против коронавируса не сохраняется в нашем организме в течение всей жизни, скорее наоборот — сохраняется в течение короткого времени. Задача бустерной дозы — напомнить нашей иммунной системе о том, что опасность по-прежнему существует. Если мы дадим нашей иммунной системе маленький стимул в виде бустерной дозы, то мы не дадим ей потерять бдительность в отношении вируса”, — объяснил научный сотрудник кафедры функциональной геномики Тартуского университета Эрик Абнер.

”Можно воспринимать это, как учения, задача которых — быстро мобилизовать иммунную систему и произвести новую порцию антител, способных быстро реагировать”, — рассказал Абнер.

Бустерная доза на данный момент является самой эффективной защитой против омикрона



На данный момент обозначилась тенденция, что новый вариант вируса SARS-CoV-2 распространяется гораздо быстрее, чем вариант дельта, и наилучшей защитой против омикрона обладают те, кто сделал бустерную прививку или те, кто уже переболел COVID-19 и сделал дополнительную прививку. Для всех остальных риск заразиться омикроном заметно выше.