Экономика
22.12.2021, 07:32

ГРАФИК | Смотрите, какой рост средней зарплаты прогнозируется в Эстонии

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Ирис Кюбарсепп, Ärileht
ФОТО: Hendrik Osula

Согласно обнародованному сегодня прогнозу Банка Эстонии, рост средней зарплаты в Эстонии будет довольно быстрым.

Эстонский центробанк прогнозирует на ближайшие годы 8-процентный рост средней зарплаты.

"Конечно, не исключено, что очень быстрая инфляция и напряженная ситуация на рынке труда могут вызвать немного более быстрый рост зарплат, что в свою очередь поставит под угрозу конкурентоспособность эстонских предприятий", — сказал вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик.

Прогноз центробанка показывает, что рост зарплат будет опережать инфляцию. "Конечно, поддержит рост зарплаты и то, что на следующий год заметно скорректирована и минимальная зарплата", — добавил Каазик.

На втором графике (ломаной линией) показан реальный рост средней зарплаты учетом инфляции.


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