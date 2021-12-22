ГРАФИК | Смотрите, какой рост средней зарплаты прогнозируется в Эстонии(2)
Согласно обнародованному сегодня прогнозу Банка Эстонии, рост средней зарплаты в Эстонии будет довольно быстрым.
Эстонский центробанк прогнозирует на ближайшие годы 8-процентный рост средней зарплаты.
"Конечно, не исключено, что очень быстрая инфляция и напряженная ситуация на рынке труда могут вызвать немного более быстрый рост зарплат, что в свою очередь поставит под угрозу конкурентоспособность эстонских предприятий", — сказал вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик.
Прогноз центробанка показывает, что рост зарплат будет опережать инфляцию. "Конечно, поддержит рост зарплаты и то, что на следующий год заметно скорректирована и минимальная зарплата", — добавил Каазик.
На втором графике (ломаной линией) показан реальный рост средней зарплаты учетом инфляции.