ГРАФИК | Смотрите, какой рост средней зарплаты прогнозируется в Эстонии

"Конечно, не исключено, что очень быстрая инфляция и напряженная ситуация на рынке труда могут вызвать немного более быстрый рост зарплат, что в свою очередь поставит под угрозу конкурентоспособность эстонских предприятий", — сказал вице-президент Банка Эстонии Юло Каазик.