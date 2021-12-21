Не стоит отменять семейные праздники из-за "омикрона". Лутсар: хуже, когда люди на Рождество остаются одни-одинешеньки

”Отменять празднование Рождества в кругу семьи — это уже чересчур. Я верю, что люди сами могут принимать правильные решения", — сказала Лутсар и пояснила, что имеет тут в виду оставаться дома с симптомами болезни и не приглашать гостей. Кроме того, свое состояние здоровья можно проверить с помощью ПЦР или экспресс-теста.

Лутсар опасается, что из-за сильного страха перед вирусом люди могут остаться совсем одни на Рождество. По ее мнению, такое одиночество на праздники может крайне негативно повлиять на их душевное состояние.

Однако вирусолог отметила, что те, кто только сейчас идет за первой дозой вакцины, немного опоздали, так как эффект вакцины еще не будет действовать ни на Рождество, ни на Новый год. Она отметила, что после бустерной дозы эффект имеется спустя 7 дней, а очень хороший эффект — через 14 дней.

”Штамм "омикрон" распространяется очень хорошо, но у нас все еще нет точного ответа на вопрос, вызывает ли он более серьезное течение болезни и увеличивает ли нагрузку на больницы", — добавила Лутсар. В других странах он не увеличил число нуждающихся в госпитализации, отметила она.

Она подчеркивает важность вакцинации и приводит пример, что сейчас в Эстонии на искусственном дыхании находятся 20 пациентов с коронавирусом, из которых лишь один вакцинирован, а большинство из них младше 50 лет.