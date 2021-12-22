"Для всех, кому не все равно". Luminor может воплотить в жизнь несбывшуюся мечту вашего близкого человека

С помощью проекта "Для всех, кому не всё равно" банк хочет побудить людей благодарить и говорить добрые слова своим близким не только во время праздников, но и гораздо чаще, а также выяснить в своём окружении, кто о чём мечтает.

"Люди нередко ставят желания своих близких выше своих собственных. Но это часто отодвигает на второй план их собственные желания и мечты. Этой кампанией мы хотим призвать людей в странах Балтии открыто говорить о своих желаниях и спрашивать о них своих близких. Кроме того, важно не забывать делиться добрыми словами, например, благодарить близких за заботу и за то, что они с Вами. Праздники — прекрасная возможность снова собраться вместе, узнать, какие у них есть неисполненные желания, и побудить их к исполнению этих желаний", — объясняет цель проекта директор по маркетингу Luminor Силья Аав.