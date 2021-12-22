"Для всех, кому не все равно". Luminor может воплотить в жизнь несбывшуюся мечту вашего близкого человека(2)
"Говорите свои мечты вслух, и они сбудутся", – говорит Luminor и призывает жителей стран Балтии высказывать свои желания вслух и узнавать, какие несбывшиеся желания и мечты есть у близких людей. В рамках проекта "Для всех, кому не всё равно" Luminor осуществит по одной несбывшейся мечте в Эстонии, в Латвии и в Литве.
С помощью проекта "Для всех, кому не всё равно" банк хочет побудить людей благодарить и говорить добрые слова своим близким не только во время праздников, но и гораздо чаще, а также выяснить в своём окружении, кто о чём мечтает.
"Люди нередко ставят желания своих близких выше своих собственных. Но это часто отодвигает на второй план их собственные желания и мечты. Этой кампанией мы хотим призвать людей в странах Балтии открыто говорить о своих желаниях и спрашивать о них своих близких. Кроме того, важно не забывать делиться добрыми словами, например, благодарить близких за заботу и за то, что они с Вами. Праздники — прекрасная возможность снова собраться вместе, узнать, какие у них есть неисполненные желания, и побудить их к исполнению этих желаний", — объясняет цель проекта директор по маркетингу Luminor Силья Аав.
Luminor исполнит по одному случайно выбранному желанию в каждой балтийской стране. Условия конкурса просты — опишите мечту Вашего близкого человека с кратким обоснованием на сайте проекта "Для всех, кому не всё равно". Luminor исполнит три желания в феврале. Мечты, связанные с проектом, должны быть реалистичными и достижимыми.