"Для обезьян тяжелое течение болезни равно смерти". Как шимпанзе Квинси и Бетти в Таллиннском зоопарке вакцинировали от коронавируса

”Тяжесть заболевания является определяющим фактором, для шимпанзе острое течение болезни равно смерти. Дикому животному не поставишь капельницу, также невозможно представить ситуацию, в которой обезьяна спокойно дышала бы через маску аппарата искусственной вентиляции легких. Она будет проявлять агрессию, — объясняет главный ветеринар Эстонского университета естественных наук Александр Семенов. — Когда мы заболеваем, у нас пропадает аппетит. В этом смысле животные от нас не отличаются. С другой стороны, они не принимают таблетки. Если животное перестает есть, оно умирает”.

Насколько известно, до сих пор, шимпанзе Таллиннского зоопарка Квинси (27) и Бетти (31) остаются единственными постояльцами зоопарков Европы, получившими прививку против COVID-19.