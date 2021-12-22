Эстонский экспресс
22.12.2021, 11:15

"Для обезьян тяжелое течение болезни равно смерти". Как шимпанзе Квинси и Бетти в Таллиннском зоопарке вакцинировали от коронавируса

 
Греэте Лехепуу
greete.lehepuu@ekspress.ee
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ И ДОТОШНЫЙ: Доктор Александр Семенов осматривает зубы шимпанзе. Диагноз: требуется удалить налет и научиться чистить зубы.
Foto: Inari Leiman, Tallinna Loomaaed

В то время как почти половина жителей Эстонии все еще сомневалась, стоит ли прививаться, в Таллиннском зоопарке вакцинировали сто процентов шимпанзе, пишет "Эстонский Экспресс".

”Тяжесть заболевания является определяющим фактором, для шимпанзе острое течение болезни равно смерти. Дикому животному не поставишь капельницу, также невозможно представить ситуацию, в которой обезьяна спокойно дышала бы через маску аппарата искусственной вентиляции легких. Она будет проявлять агрессию, — объясняет главный ветеринар Эстонского университета естественных наук Александр Семенов. — Когда мы заболеваем, у нас пропадает аппетит. В этом смысле животные от нас не отличаются. С другой стороны, они не принимают таблетки. Если животное перестает есть, оно умирает”.

Насколько известно, до сих пор, шимпанзе Таллиннского зоопарка Квинси (27) и Бетти (31) остаются единственными постояльцами зоопарков Европы, получившими прививку против COVID-19.

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