Следствие по MH17 заявило, что не нашло следов другого оружия, кроме "Бука"

"Не было найдено никаких следов, указывающих на то, что было использовано другое оружие. Прокуратура, таким образом, пришла к выводу, что 17 июля 2014 года рейс MH17 был сбит ракетой "Бук", которую запустили со стороны Первомайского", — сказала она, зачитывая обвинительное заключение в особо охраняемом комплексе Схипхол.

По ее словам, в пользу этой версии говорит характер повреждений лайнера. К таким выводам подталкивают результаты экспертизы фрагментов и поражающих элементов и расшифровки перехваченных телефонных разговоров обвиняемых, добавила прокурор.

Также утверждается, что ЗРК довезли до предполагаемого места пуска по приказу и в сопровождении четырех обвиняемых. Риддербекс добавила, что запуск видели два свидетеля.

В ноябре Окружной суд Гааги сообщил РИА Новости, что приобщил к делу ответы российского концерна "Алмаз-Антей" на вопросы защиты, в частности, о предполагаемом месте пуска ракеты. По его версии, сценарий о пуске ракеты со стороны Снежного и Первомайского не подтвердился, хотя голландские эксперты обозначили именно эти локации, указывая, что их в тот момент контролировали ополченцы.

При этом "Алмаз-Антей" трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию с поражением лайнера над Донбассом. Они подтвердили, что в самолет могла попасть только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, который контролировали украинские военные. Они обладали комплексами "Бук", доставшимися Киеву после распада СССР.

При этом голландские эксперты отказались от приглашения присутствовать на одном из таких моделирований.

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами по нему проходят четыре человека: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.