Что делать, чтобы мой ноутбук прослужил дольше?

3. Регулярно очищайте компьютер от мусора Независимо от того, предназначен ли ваш ноутбук для работы или отдыха, в нем может скопиться много файлов, которые не использовались долгое время. Тем не менее, по словам Мишиной, многие пользователи склонны удалять виртуальный мусор только тогда, когда работа компьютера становится медленнее или же на жестком диске остается мало места.

«Это особенно справедливо в отношении данных на вашем компьютере, таких как программное обеспечение, фотографии и видео или рабочие документы - каждый владелец компьютера должен сделать отдельную копию этих данных. Иначе в случае более серьезных проблем с компьютером эти ценные данные просто пропадут вместе с работой и воспоминаниями», - говорит эксперт по технологиям. По ее словам, все, что вам нужно сделать для резервного копирования - это переместить наиболее важные файлы в определенное место для резервного копирования, которым может быть как внешний жесткий диск, так и облачный сервис для хранения.

Мишина поясняет, что ноутбуки, такие как Matebook X, который поддерживает последнюю версию операционной системы Windows, автоматически уведомляют пользователя о возможных обновлениях, но все же рекомендуется проверять наличие обновлений самостоятельно. Кроме того, по ее словам, доступны бесплатные компьютерные программы, которые автоматически загружают все обновления.

«Обновление компьютерного программного обеспечения - одно из важнейших правил обслуживания вашего компьютера», - говорит эксперт. «Загружая все обновления, вы избегаете вирусов и вредоносных программ, а также сводите к минимуму потенциальные риски в сфере безопасности».

Необходимость в обслуживании компьютера обычно мало знакома пользователям - она сводится к очистке «рабочего стола» от бесполезных файлов или обновлению пароля компьютера. К сожалению, часто пользователи просто не знают, что срок службы компьютера без обслуживания может быть намного короче, чем распространенные средние 5-8 лет, отмечает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина, и делится своими советами по данной тематике.

«К счастью, новые ноутбуки, такие как Huawei Matebook X, имеют большой объем памяти для хранения данных, а также и оперативной памяти, поэтому компьютер может обрабатывать большое количество задач, даже при внушительном количество файлов», - говорит Екатерина Мишина.

Однако она рекомендует регулярно проверять корзину вашего ноутбука, а также периодически удалять неиспользуемые программы и файлы, независимо от мощности вашего компьютера. «Конечно, в новых моделях ноутбуков также больше свободной памяти, что помогает компьютеру работать дольше», - объясняет она.

4. Заряжайте компьютер правильно

По словам Мишиной, у постоянных пользователей компьютеров часто возникает соблазн держать устройство все время подключенным к сети. По ее словам, это не наносит прямого вреда устройству, но в то же время сокращает время автономной работы. «Лучше, например, зарядить компьютер рано утром и отключить его, когда батарея полностью зарядится», - советует она.

Например, Matebook X полностью заряжается всего за 90 минут и работает 11 часов или полный рабочий день без подзарядки. Кроме того, вы можете заряжать другие устройства - такие как планшет или мобильный телефон - с помощью зарядного устройства с компактным портом USB-C мощностью 65 Вт, которое поставляется вместе с компьютером.

5. Очищайте компьютер и снаружи

Эксперт по технологиям настаивает на том, что уход за ноутбуком не должен ограничиваться только очисткой содержимого компьютера. «Регулярная чистка клавиатуры ноутбука и системы охлаждения, удаление пыли весьма необходимы, и многие пользователи знают это, но на практике лишь немногие делают это», - говорит она. Екатерина объясняет, что различные соединения и система охлаждения, загрязненные пылью, могут принести с собой сбои вашему компьютеру и даже серьезно повредить его. Поэтому она рекомендует чистить их не реже одного раза в три месяца, используя мягкую ткань или сжатый воздух, продаваемый в баллончиках, чтобы добраться до самых дальних углов устройства и очистить их.

«В то время, как многие встречи и конференции проводятся с помощью видеозвонков, чрезвычайно важно регулярно чистить микрофон и камеру ноутбука, так как и это позволит устройству прослужить дольше и обеспечит лучший звук и видео для видеоконференций», - поясняет она и рекомендует чистить камеру специальными средствами для линз и мягкой сухой тканью.