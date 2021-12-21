Ратас о переводе русских школ на эстонский язык: это одна большая вывеска

В интервью "Радио 4" премьер-министр Юри Ратас заверил, что весной не будет роста акцизов на электричество. "Это уже внесено в государственный бюджет следующего года. Начиная с ноября нынешнего года на 50 % снижены сетевые сборы как для частных потребителей, так и для бизнеса. Потребители могли это увидеть уже в ноябрьских и декабрьских счетах. На мой взгляд это важная победа. А также компенсации счетов за электричество и отопления для людей, с доходами ниже среднего достатка.

Правда заключается в том, что Центристская партия действительно считает, что данных мер не достаточно. Есть еще целый ряд мер, которые необходимо незамедлительно реализовать. Мы действительно считаем, что временное снижение налога на добавленную стоимость энергоносителей с 10 до 9 процентов на время отопительного сезона было бы очень действенной и важной мерой решения энергетического кризиса. На данный момент достичь такого решения в коалиции не удалось, мы по-прежнему на стадии переговоров. Конечно, на мой взгляд тут необходимо быстрое и четкое принятие решений", — сказал центрист.

Журналисты спросили и про перевод русскоязычных школ на эстоноязычное обучение к 2035 году. По его словам, программа о переходе, подготовленная министром Лийной Керсна (Партия реформ) — это одна большая вывеска.

"С этой вывеской нечего делать, пока мы не ответим на вопрос — в чем заключается содержательная часть перехода. А ”переход”, если это можно так назвать, должен заключатся, на мой взгляд, в том, что русскоговорящие девочки и мальчики должны получить качественное обучение эстонскому языку при помощи хороших учителей, методик, книг, рабочих тетрадей, и так далее", — уточнил Юри Ратас.

"У нас в Эстонии есть разные школы. Есть школы с русским, с эстонским языком обучения, есть еврейская школа. По-моему, цель должна заключаться в том, чтобы вне зависимости от языка обучения в конкретной школе преподавание эстонского языка должно быть на очень хорошем уровне. Если мы говорим о том, что переход на эстоноязычное обучение будет закреплен на законодательном уровне, как вы говорите, то в этом вопросе Центристская партия высказала свои позиции: мы не поддерживаем подход, в рамках которого будут указаны определенный год и дата, когда будет совершен так называемый ”переход”. Если мы говорим о том, что качество и уровень обучения эстонскому языку должен расти в независимости от возраста учащихся — то эту мысль мы, разумеется, поддерживаем", — резюмировал спикер Рийгикогу Ратас.