Кийк: уже сегодня все желающие могут получить бустерную дозу раньше срока

Комиссия советует тем, кто вакцинировался вакциной Janssen, получить бустерную дозу спустя два месяца, а вакцинировавшимся AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna — после трех месяцев.

Хотя возможность регистрации на бустерную вакцинацию открыта уже сегодня, но она также зависит от наличия свободных мест. Первоначально придется набраться терпения, так как желающих оказалось очень много и на digilugu.ee образовалась очередь.

Кийк надеется, что оказатели медицинских услуг справятся с наплывом желающих, так как возможность расширения круга получателей бустерной дозы обсуждалась заранее и у них было время подготовиться.

Он добавил, что теперь Департамент здоровья начнет рассылать SMS-сообщения о возможности получить бустерную дозу с меньшим интервалом.

Министр подчеркнул, что самая критическая ситуация у тех, у кого с момента окончания курса вакцинации прошло более шести месяцев, но кто еще не получил бустерную дозу. Таких людей сейчас около 150 000, и им советуют как можно быстрее зарегистрироваться на вакцинацию.

Однако до сих пор остается неясным, что же будет потом: спустя три месяца после бустерной дозы еще одна бустерная доза или что? Семейный врач Марье Оона отвечает, что будущее покажет. По ее словам, Израиль начал вводить бустерные дозы еще летом и сейчас там ситуация со штаммом коронавируса "омикрон" стабильная.

Врач говорит, что исследования и опыт других вакцин показали, что повторные дозы укрепляют иммунитет и против новых штаммов болезни.