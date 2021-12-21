Экономика
21.12.2021, 12:30

Правительство пришло к соглашению: компенсацию за электричество получат люди с доходами менее 1126 евро в месяц

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Ka 5 eurot on paljudele meist raha
Foto: Tiit Blaat
Члены правительства решили расширить круг семей, которым полагается компенсация роста цен на энергоносители, до предела, когда доход на первого члена семьи составляет менее 1126 евро в месяц. Компенсация охватывает расходы на электричество, газ и центральное отопление, повышение цены компенсиуется в объеме 80 процентов. Кроме того, правительство решило в полном объеме оплатить за потребителей газа сетевую услугу в период с декабря до март.

По словам премьер-министра Каи Каллас, скачок цен на энергоносители затронул как предприятия, так и сотни тысяч семей. ”Из-за чрезвычайно высоких цен на электричество, тепло и газ круг нуждающихся в помощи далеко не ограничивается только малообеспеченными семьями. Поэтому мы решили расширить круг получателей компенсации. В широком плане рынок энергии должен функционировать бесперебойно, и мы, как в Эстонии, так и во всей Европе, серьезно работаем над этим”, — подчеркнула она.

Ходатайствовать о компенсации могут все семьи, доход которых на первого члена семьи ниже 1126 евро. По оценке министра государственного управления Яака Ааба, число таких семей составляет примерно 380 000, это более 800 000 человек. ”Если раньше компенсация была нацелена на малообеспеченные семьи, то, с учетом прогнозов рынка, стало ясно, что помощи ждут и нуждаются в ней также семьи со средним уровнем дохода”. Министр отметил, что следующим шагом должно стать быстрое применение инструмента поддержки на практике, над чем и работают все причастные стороны.

Объем инструмента поддержки, по расчетам, составит примерно 79 миллионов евро, которые планируется покрыть из доходов от торговли квотами на CO2.

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