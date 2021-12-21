Правительство пришло к соглашению: компенсацию за электричество получат люди с доходами менее 1126 евро в месяц

По словам премьер-министра Каи Каллас, скачок цен на энергоносители затронул как предприятия, так и сотни тысяч семей. ”Из-за чрезвычайно высоких цен на электричество, тепло и газ круг нуждающихся в помощи далеко не ограничивается только малообеспеченными семьями. Поэтому мы решили расширить круг получателей компенсации. В широком плане рынок энергии должен функционировать бесперебойно, и мы, как в Эстонии, так и во всей Европе, серьезно работаем над этим”, — подчеркнула она.

Ходатайствовать о компенсации могут все семьи, доход которых на первого члена семьи ниже 1126 евро. По оценке министра государственного управления Яака Ааба, число таких семей составляет примерно 380 000, это более 800 000 человек. ”Если раньше компенсация была нацелена на малообеспеченные семьи, то, с учетом прогнозов рынка, стало ясно, что помощи ждут и нуждаются в ней также семьи со средним уровнем дохода”. Министр отметил, что следующим шагом должно стать быстрое применение инструмента поддержки на практике, над чем и работают все причастные стороны.

Объем инструмента поддержки, по расчетам, составит примерно 79 миллионов евро, которые планируется покрыть из доходов от торговли квотами на CO2.