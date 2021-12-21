В Финляндии запустили первую АЭС за 40 лет

Центр радиационной и ядерной безопасности STUK выдал разрешение на запуск нового ядерного реактора на прошлой неделе. Согласно STUK, условия для проведения испытаний с достижением начальной критичности и испытаний в режиме малой мощности выполнены, а пусконаладочные работы прошли успешно. Это свидетельствует о том, что станция работает по плану.

Производство электроэнергии планируется начать в январе с 30 %. Полноценно АЭС начнет работать с июня.

В течение испытательного срока с января по июнь энергоблок будет вырабатывать электроэнергию, используя различную мощность.

– Этот момент навсегда останется в памяти как свидетельство упорной работы, проведенной для запуска нашего нового энергоблока. Это говорит о высоком профессионализме в атомной отрасли и желании претворить в жизнь крупнейший в Финляндии проект по защите климата, – прокомментировала запуск реактора директор по производству Марьо Мустонен в пресс-релизе компании.

Согласно Teollisuuden Voima, запуск предыдущей атомной электростанции в Финляндии состоялся более четырех десятилетий назад и даже в Европе такое было в последний раз около 15 лет назад.