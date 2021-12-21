Лучший футболист Эстонии променял "Флору" на клуб из Польши

Польский спортивный портал weszlo.com, и спортивный портал sportslaski.pl, который фокусируется на новостях из Силезского региона (Гливице), пишут о переходе Саппинена, который в этом году забил 11 голов в 12 играх еврокубков. По данным польских СМИ, Саппинен уже прошел медицинское обследование и подписал контракт.

Неделю назад в интервью Soccernet.ee Саппинен заявил, что не знает, где будет играть в 2022 году. "Трансферный мир футбола таков, что невозможно предсказать, что произойдет. Может получиться так, что придут спокойные Рождественские праздники. Но может получиться так, что не придут", — сказал 25-летний нападающий.

Саппинен является воспитанником "Флоры" и выиграл свой первый чемпионат Эстонии в клубе уже в 2015 году, когда в 19 лет забил 16 голов в 32 играх высшей лиги Эстонии. Всего он сыграл 194 игры в чемпионате за "Флору" и забил 118 голов. Рауно Саппинен трижды пробовал свои силы за границей, выступая в бельгийском "Беерсхот", голландский "Ден Босх" и словенский "Домжале", но больших успехов достичь ему не удалось.

Ранее за "Пяст" играл полузащитник сборной Эстонии Константин Васильев.

На данный момент в высшей лиги чемпионата Польши(Экстракласса) "Пяст" занимает 12-е место после 19 туров. Сейчас в чемпионате наступил зимний перерыв.

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