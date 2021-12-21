В следующем году Таллинн повысит зарплату водителям общественного транспорта и закупит 150 новых автобусов

”Чтобы сделать городской общественный транспорт более экологичным и удобным, в следующем году мы выведем на линию 150 новых газовых автобусов, а в первом квартале 2022 года планируется заключить договор на покупку восьми новых трамваев, — сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. — Мы выделим 20 млн евро на дополнительное финансирование предприятия Tallinna Linnatransport, что, в числе прочего, позволит повысить зарплаты водителям общественного транспорта и увеличить объемы маршрутных перевозок на 5 процентов”.

В следующем году планируется оснастить около 60 остановок общественного транспорта новыми павильонами ожидания.

”Несмотря на повышение тарифов Elron, город намерен сохранить для жителей города бесплатный проезд на железнодорожном транспорте”, — заявил вице-мэр.

Жители Таллинна смогут и в следующем году пользоваться поездами в пределах города на основании единой проездной карты. В этих целях город продлит договор с компанией Elron на сумму почти 2,6 млн евро.

В 2022 году город планирует провести масштабный анализ загрузки транспортной инфраструктуры, оценить потребность в развитии систем общественного транспорта и собрать предложения относительно модернизации сети маршрутов общественного транспорта.