Новый план: бустерную дозу следует вводить уже через два-три месяца после первичного курса вакцинации

Согласно новым рекомендациям комиссии, привитым вакциной Janssen совершеннолетним людям следует получить бустерную прививку через два месяца после первой дозы.

Всем взрослым людям, привитым вакцинами AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna, комиссия рекомендует сделать бустерную прививку, начиная с третьего месяца после окончания первичного курса вакцинации.

"В свете распространения варианта омикрон важно увеличить охват населения, прошедшего как первичный курс, так и сделавших бустерную прививку. Мы советуем дать возможность людям защитить себя бустерной прививкой при первой возможности. Особенно важно быстрее получить бустерную прививку тем, кто привился вакциной Janssen, поскольку по имеющимся сегодня данным, эта вакцина не дает защиту, сравнимую с одной дозой мНРК-вакцины", — пояснила член член экспертной комиссии Марье Оона.

В качестве бустерной прививки экспертная комиссия по иммунопрофилактике рекомендует применять мНРК-вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna, но в исключительных случаях (например, при наличии аллергической реакции на мНРК-вакцины) можно использовать в этом качестве и препарат Janssen.

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике — это комиссия, консультирующая Министерство социальных дел по вопросам государственной программы иммунизации и прочим вопросам, связанным с вакцинацией. В нее входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здоровья, Больничной кассы и Министерства социальных дел.