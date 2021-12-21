С января 2022 года Больничная касса начнет компенсацию нескольких новых лекарств

По словам руководителя отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы Эрки Лайдмяэ, этой осенью очень эффективно прошла работа по переговорам с фармацевтическими компаниями. ”Наконец завершен процесс нескольких переговоров, которые длились очень долго. Благодаря этому с января в льготный список лекарств будет добавлено в несколько раз больше новых препаратов, чем обычно”, — отметил он.

По словам Лайдмяэ, в следующем году будет продолжаться тенденция все большего появления на фармацевтическом рынке новых лекарств, предназначенных для узкой целевой группы пациентов. В масштабах Эстонии это может означать, что в год данное лекарство может потребоваться небольшой группе — например, 15-20 пациентам. Одно из таких лекарств, добавленных в льготный список в новом году, содержит активное вещество рисдиплам и оно предназначено для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. ”С нового года государство начнет компенсировать расходы на данное лекарство, оно поможет улучшить состояние пациентов и продлит им жизнь”, — сказал Лайдмяэ. Одна из целей применения данного препарата — помочь пациенту стать сильнее. Также лекарство способствует уменьшению потребности пациента в устройствах, поддерживающих дыхание, и ​​увеличивает вероятность того, что он сможет самостоятельно ходить.

С нового года в льготный список будут добавлены лекарства от рака, которые можно использовать на дому, а также те, которые используются в больницах. Всего в льготный список добавлено 16 новых вариантов лечения различных форм и стадий рака. ”Для того, чтобы лекарство было добавлено в льготный список, важно, чтобы его эффективность для пациента была доказана, а переговоры с производителями должны привести к достижению приемлемой для всех нас цены”, — объяснил Лайдмяэ логику компенсации Больничной кассой расходов на лекарства.