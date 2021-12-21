С января 2022 года Больничная касса начнет компенсацию нескольких новых лекарств
По словам руководителя отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы Эрки Лайдмяэ, этой осенью очень эффективно прошла работа по переговорам с фармацевтическими компаниями. ”Наконец завершен процесс нескольких переговоров, которые длились очень долго. Благодаря этому с января в льготный список лекарств будет добавлено в несколько раз больше новых препаратов, чем обычно”, — отметил он.
По словам Лайдмяэ, в следующем году будет продолжаться тенденция все большего появления на фармацевтическом рынке новых лекарств, предназначенных для узкой целевой группы пациентов. В масштабах Эстонии это может означать, что в год данное лекарство может потребоваться небольшой группе — например, 15-20 пациентам. Одно из таких лекарств, добавленных в льготный список в новом году, содержит активное вещество рисдиплам и оно предназначено для лечения детей со спинальной мышечной атрофией. ”С нового года государство начнет компенсировать расходы на данное лекарство, оно поможет улучшить состояние пациентов и продлит им жизнь”, — сказал Лайдмяэ. Одна из целей применения данного препарата — помочь пациенту стать сильнее. Также лекарство способствует уменьшению потребности пациента в устройствах, поддерживающих дыхание, и увеличивает вероятность того, что он сможет самостоятельно ходить.
С нового года в льготный список будут добавлены лекарства от рака, которые можно использовать на дому, а также те, которые используются в больницах. Всего в льготный список добавлено 16 новых вариантов лечения различных форм и стадий рака. ”Для того, чтобы лекарство было добавлено в льготный список, важно, чтобы его эффективность для пациента была доказана, а переговоры с производителями должны привести к достижению приемлемой для всех нас цены”, — объяснил Лайдмяэ логику компенсации Больничной кассой расходов на лекарства.
В льготный список также было добавлено три новых препарата для лечения психических заболеваний. Для пациентов с шизофренией теперь добавлено новое лекарство с действующим веществом карипразин, которое, помимо других положительных эффектов, направлено на уменьшение бреда и беспокойства пациента. Лекарства с действующими веществами атомоксетин и метилфенидат, предназначенные для лечения пациентов с активными расстройствами и нарушениями внимания, были включены в льготный список ранее, но теперь они станут более доступными для пациентов, поскольку теперь лечение сможет начинать детский психиатр и при необходимости его продлением сможет заниматься семейный врач.
Из группы лекарств, используемых в больницах, в льготный список будет добавлен антидепрессант с действующим веществом эскетамин. Данное лекарство можно использовать в больнице, если пациенту не помогли предыдущие курсы антидепрессантов или электроимпульсная терапия. ”Поскольку цена на лекарства очень высока, такие ограничения необходимы и подобные условия установлены, например, в системе здравоохранения Швеции. Мы надеемся, что со временем цена на данное лекарство станет дешевле, и у нас будет возможность компенсировать стоимость лекарства большему количеству пациентов”, — пояснил Лайдмяэ.
Людей с гиперхолестеринемией, (т.е. со слишком высоким уровнем холестерина), которые перенесли инфаркт, смогут с нового года на льготных условиях использовать биологическое лекарство с действующим веществом алирокумаб. Если ранее стоимость алирокумаба и эволукмаба возмещалась ограниченному числу пациентов с семейной гиперхолестеринемией, то с начала нового года Больничная касса будет компенсировать данные лекарства более широкому кругу пациентов. Целью данных обновлений является повышение уровня профилактики последующих инфарктов и снижение смертности.
С нового года также будет расширен выбор лекарств для пациентов с сердечной недостаточностью, так как в льготный список добавлены препараты, содержащие действующее вещество эмпаглифлозин. Пациенты с рассеянным склерозом и фиброзирующими заболеваниями легких также получают новые возможности для лечения.
Итого Больничная касса потратит в этом году около 160 миллионов евро на компенсацию расходов на льготные лекарства, которые продаются в аптеках, и около 80 миллионов евро — на лекарства, которые пациенты получают в больнице (в т.ч. лекарства для лечения COVID-19). Кроме того, Больничная касса компенсирует лекарства из государственных программ (например, лечение ВИЧ, вакцины) на общую сумму около 20 миллионов евро, а на дополнительную компенсацию расходов на льготные лекарства уходит около восьми миллионов евро.