20.12.2021, 21:46
"Газпром" сократил поставки газа в Европу? Eesti Gaas: у нас всё, как положено(2)
Foto: Taavi Arus
На днях в прессе появилась информация о том, что российский концерн "Газпром" сократил поставки газа в Европу. В компании Eesti Gaas успокаивают: их запасов в латвийском газохранилище хватит на весь отопительный сезон, передает rus.err.
"За счет этих запасов мы сможем обеспечить газом наших клиентов. И наши другие поставки от "Газпрома", от других поставщиков идут так, как положено", — сказал Маргус Каазик, член
По данным компании Eesti Gaas, на фоне подорожания природного газа начало сокращаться его потребление. К настоящему моменту оно сократилось на 5-10%, но в фирме не исключают, что сокращение продолжится.