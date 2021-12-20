Экономика
20.12.2021, 21:46

"Газпром" сократил поставки газа в Европу? Eesti Gaas: у нас всё, как положено

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Loo gaasijaotusvõrk
Foto: Taavi Arus

На днях в прессе появилась информация о том, что российский концерн "Газпром" сократил поставки газа в Европу. В компании Eesti Gaas успокаивают: их запасов в латвийском газохранилище хватит на весь отопительный сезон, передает rus.err.

"За счет этих запасов мы сможем обеспечить газом наших клиентов. И наши другие поставки от "Газпрома", от других поставщиков идут так, как положено", — сказал Маргус Каазик, член

По данным компании Eesti Gaas, на фоне подорожания природного газа начало сокращаться его потребление. К настоящему моменту оно сократилось на 5-10%, но в фирме не исключают, что сокращение продолжится.

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