За неделю число свободных от COVID-19 школ сократилось. Министр рассказала о планах тестирования учащихся после каникул
Министр образования и науки Лийна Керсна благодарит все школы за организацию экспресс-тестирования, которое позволило ученикам посещать школу в этом учебном году.
"Это совместные усилия, которые позволили нам сохранить контактное обучение. Я желаю всем безопасных каникул", - сказала Керсна.
"После школьных каникул важно снова тестировать всех в школах в течение как минимум двух недель, потому что во время каникул дети будут много контактировать с разными людьми, а новый штамм коронавируса, который распространяется еще быстрее, уже достиг школ", - отметила министр Керсна, попросив всех соблюдать осторожность во время школьных каникул и, по возможности, как можно скорее сделать ревакцинацию.
С момента начала экспресс-тестирования Министерство образования и науки еженедельно собирает отзывы из общеобразовательных школ, чтобы быть в курсе ситуации на местах.
На опрос об экспресс-тестировании на прошлой неделе ответили в общей сложности 469 школ, или 91% всех общеобразовательных школ. В школах, ответивших на опрос, в течение недели 296 учеников получили положительный результат экспресс-теста. На предыдущей неделе было 199 положительных результатов, на предыдущей неделе - 291, на предыдущей неделе - 392, на третьей неделе ноября - 507, на второй неделе ноября - 584 и на первой неделе ноября - 922.
На этой неделе 44 сотрудника школ получили положительный результат экспресс-теста. На прошлой неделе положительных результатов среди сотрудников школ было 25, на позапрошлой - 23, на четвертой - 65, на третьей - 69, на второй - 90 и на первой - 117.
Всего на этой неделе было выявлено 340 положительных экспресс-тестов. В 333 школах, или в 71% школ-респондентов, не было обнаружено положительных результатов экспресс-тестов, тогда как на прошлой неделе положительных результатов не было обнаружено в 363 школах, или в 79% школ-респондентов.
За шесть недель положительный результат экспресс-теста получили 3197 учеников и 433 сотрудника школ, что означает, что всего в школах, ответивших на опросы, было выявлено 3630 положительных экспресс-тестов.
В общей сложности 99 681 ученик и 12 211 сотрудников школ прошли экспресс-тестирование на прошлой неделе (в школах, ответивших на опрос). Больше всего было школ, тестирующих всех учеников и учителей - 44% (по сравнению с 42% на прошлой неделе). 41% школ-респондентов тестировали только невакцинированных и не переболевших COVID-19 учеников и сотрудников (по сравнению с 40% на прошлой неделе). 2% респондентов никого не тестировали (5% на прошлой неделе). Остальные школы используют комбинацию решений, например, тестируют всех раз в неделю и тестируют тех, кто не переболел или не прошел вакцинацию, еще раз в неделю, или тестируют в разных классах по-разному.
Хотя общая частота экспресс-тестирования уменьшилась, доля школ, где учащихся тестировали дважды в неделю, составила 67% (по сравнению с 59% на прошлой неделе). Один раз в неделю тестирование проводили 29% школ-респондентов (по сравнению с 33% на прошлой неделе), а три раза в неделю - 2% школ (также 2% на прошлой неделе). 2% не тестировали учеников ни разу.
В части того, организуется ли тестирование в школе или дома, мало что изменилось. Почти половина школ (52%) продолжают проводить тестирование в школе, а 23% учеников получают тесты на дом. В 23% школах тестирование проводится как в школе, так и дома.
Пока экспресс-тестирование будет продолжаться до февраля, а более детальные распоряжения будут приняты в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом в стране. Поставщик тестов - компания Medesto Logistics OÜ.
Более подробную информацию об экспресс-тестировании в школах можно найти на сайте министерства.