За неделю число свободных от COVID-19 школ сократилось. Министр рассказала о планах тестирования учащихся после каникул

Министр образования и науки Лийна Керсна благодарит все школы за организацию экспресс-тестирования, которое позволило ученикам посещать школу в этом учебном году.

"Это совместные усилия, которые позволили нам сохранить контактное обучение. Я желаю всем безопасных каникул", - сказала Керсна.

"После школьных каникул важно снова тестировать всех в школах в течение как минимум двух недель, потому что во время каникул дети будут много контактировать с разными людьми, а новый штамм коронавируса, который распространяется еще быстрее, уже достиг школ", - отметила министр Керсна, попросив всех соблюдать осторожность во время школьных каникул и, по возможности, как можно скорее сделать ревакцинацию.

С момента начала экспресс-тестирования Министерство образования и науки еженедельно собирает отзывы из общеобразовательных школ, чтобы быть в курсе ситуации на местах.

На опрос об экспресс-тестировании на прошлой неделе ответили в общей сложности 469 школ, или 91% всех общеобразовательных школ. В школах, ответивших на опрос, в течение недели 296 учеников получили положительный результат экспресс-теста. На предыдущей неделе было 199 положительных результатов, на предыдущей неделе - 291, на предыдущей неделе - 392, на третьей неделе ноября - 507, на второй неделе ноября - 584 и на первой неделе ноября - 922.

На этой неделе 44 сотрудника школ получили положительный результат экспресс-теста. На прошлой неделе положительных результатов среди сотрудников школ было 25, на позапрошлой - 23, на четвертой - 65, на третьей - 69, на второй - 90 и на первой - 117.

Всего на этой неделе было выявлено 340 положительных экспресс-тестов. В 333 школах, или в 71% школ-респондентов, не было обнаружено положительных результатов экспресс-тестов, тогда как на прошлой неделе положительных результатов не было обнаружено в 363 школах, или в 79% школ-респондентов.