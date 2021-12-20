Глава ВОЗ рассказал, кого способен заразить "Омикрон"

"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", — отметил глава ВОЗ.

Он добавил, что подтвержденные данные также свидетельствуют о большой вероятности, что люди, которые привиты или переболели коронавирусом, могут вновь заразиться при столкновении со штаммом "Омикрон".

Гебрейесус также констатировал, что в 2021 году от коронавируса уже скончались более 3,3 миллиона человек, что превышает количество смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых, пишет mk.ru.

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