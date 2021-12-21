Совершенно свободен? В среду суд рассмотрит возможность УДО для педофила-убийцы Василия Очкаленко(39)
Много лет назад педофила-убийцу Василия Очкаленко приговорили к смертной казни, но после ее отмены он стал заключенным пожизненно. Теперь же у осужденного появилась реальная возможность выйти на свободу.
В среду Харьюский уездный суд обсудить возможность применения к Очкаленко условно-досрочного освобождения. Сам осужденный будет, по всей видимости, участвовать в судебном заседании по видеосвязи.
Подробнее о леденящем кровь криминальном пути Очкаленко, начавшемся еще в советское время, вы можете прочитать здесь.
Как мы уже сообщали, сейчас Очкаленко отбывает наказания по т. н. открытому типу, днем работает на станции сортировки отходов, а на ночь возвращается в тюрьму. Также ему разрешены краткосрочные поездки, во время которых он, например, навещает своего отчима в Хаапсалу.
Местные жители крайне обеспокоены его возможным освобождением. Они боятся за себя, так и за детей, поскольку отчим Очкаленко живет всего в паре километров от школы.
Под петицией против досрочного освобождения убийцы и педофила подписалось 3068 человек. Инициатор сбора подписей Реэлика Эндер передала соответствующие документы в суд и прокуратуру.