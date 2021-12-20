Правительство приняло решение снизить сетевую плату за газ до нуля

В отношении пособий, выплачиваемых домашним хозяйствам через органы местного самоуправления, правительство решило установить предел дохода на уровне 1125 евро.

"В газовых счетах за декабрь, которые потребители получат в начале января, сетевая плата будет равна нулю. То же самое касается счетов за январь, февраль и март. Влияние этого решения составит более 10 процентов для домашних потребителей газа и семь процентов для предприятий. Это средние цифры, каждый счет индивидуален", — сказал министр государственного управления Яак Ааб.

По словам министра, данная мера обойдется государству в 24,5 миллиона евро.

"Что касается мер поддержки, мы говорили о пределе дохода, до достижения которого люди будут получать выплаты. Сегодня мы договорились, что, поскольку в последнее время выросли и заработная плата, и цены, то в качестве такого предела можно установить прогнозируемую медианную зарплату", — сказал Ааб.

Таким образом, новый предельный уровень составит 1125 евро нетто для дохода первого члена семьи, а доходы остальных членов семьи учитываются на основе коэффициентов: для следующего члена семьи старше 14 лет применяется коэффициент 0,5 и для следующего члена семьи младше 14 лет — коэффициент 0,3. Есть возможность получить компенсацию до 80 процентов от суммы роста счетов за электричество, газ и центральное отопление.

"Эта мера обойдется примерно в 80 миллионов", — сказал Ааб.