За последнюю неделю количество получивших бустерную дозу увеличилось на 13%

”В ситуации, когда в Эстонии очень быстро распространяется новый штамм коронавируса, который в три раза более заразен, чем предыдущий, вакцинация должна быть в приоритете для каждого жителя Эстонии. Всем, у кого уже подходит срок для получения бустерной дозы, следует ее сделать, так как по последним данным именно бустерная доза лучше всего защищает от нового штамма вируса”, — объяснила вице-канцлер министерства социальных дел по вопросам здравоохранения доктор Хейди Аласепп.

По предварительным данным, штамм омикрон является по меньшей мере в три раза более заразным, чем штамм дельта, и коронавирусом заражается больше уже переболевших и вакцинированных людей. Согласно предварительным данным, собранным в Великобритании, в статистике заразившихся выделяются те, кто получил бустерную дозу — на их примере видно, что эффективность защиты вакцин от заражения составляет до 80 процентов. Важно отметить, что вакцины по-прежнему эффективно защищают привившихся от тяжелого течения болезни.

Бустерную дозу, так же, как и первую или вторую прививку, можно сделать у семейного врача или в любом пункте вакцинации по всей Эстонии. В качестве бустерной дозы в Эстонии предлагается вакцина Moderna Spikevax или вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty, независимо от того, какая вакцина была использована в ходе первичного курса вакцинации.

На прошлой неделе всего было введено 38 689 доз вакцины, из них дополнительных или бустерных доз — 28 993, первую дозу вакцины получил 3181 человек. Количество сделанных бустерных доз по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 13%, доля первых прививок осталась на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Эстонии началась вакцинация детей в возрасте 5-11 лет, в течение пары дней первую прививку получили 200 детей. Забронировать время для вакцинации своего ребенка родители могут у семейного врача или в диги-регистратуре (для вакцинации при больницах или у семейных врачей, присоединившихся к общегосударственной диги-регистратуре).

Цель вакцинации против COVID-19 заключается в том, чтобы сократить случаи заболевания и количество смертей, обусловленных COVID-19, защитить людей, относящихся к группам риска, у которых при заболевании COVID-19 болезнь может протекать тяжело, сократить распространение коронавируса в Эстонии и посредством этого держать третью волну COVID-19 как можно более низкой, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, и сохранять жизнь в Эстонии открытой. Информацию о возможностях вакцинации можно найти на странице www.vaktsineeri.ee/ru.