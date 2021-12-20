ГРАФИК | Цены не дают передохнуть: завтра на протяжении семи часов электричество будет дороже 500 евро

Дороже всего электричество будет стоить вечером с 18:00 до 19:00, когда цена достигнет 620 МВТ-ч. Ночью завтра цена тоже не будет ниже 100 евро, но дешевле всего между двумя и тремя часами — 160,01 евро за МВт-ч.