Очагу "омикрона" в Тартуской школе дал начало полностью привитый человек. Департамент: прививка оберегает от тяжелой болезни

Специалист по связям с прессой Департамента здоровья Кирси Пруудел подтвердила, что в Тартуской гимназии Карлова очаг COVID-19 возник с полностью вакцинированного человека. "Ни одна из используемых вакцин не имеет 100-процентную эффективность", — отметила она.

Прудел добавила: "Главная цель вакцинации — уберечь от тяжелого протекания болезни. Данные по Эстонии показывают, что в зависимости от возрастной группы вакцинированные люди нуждаются в больничном лечении в 3-10 раз реже, чем невакцинированные". Департамент ссылается на данные мониторинга Тартуского университета, проведенного 1-13 декабря.

Ведомство также обращает внимание на то, что предварительные данные показывают, что штамм "омикрон" по меньшей мере в три раза заразнее, чем штамм "дельта", им инфицируются как переболевшие, так и вакцинированные люди.

"Согласно предварительным данным Великобритании, здесь явно выделяются люди, получившие бустерную дозу, в случае которых вакцины защищают от симптоматики с эффективностью до 80%", — сказала Пруудел и добавила, что вакцины по-прежнему очень хорошо защищают от тяжелого протекания заболевания.

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