Mоя кухня
22.12.2021, 21:45

РЕЦЕПТ | Свиная вырезка с медово-чесночным соусом

 (1)
ФОТО: Из личного архива Елены Лукашовой
Повар и блогер Елена Лукашова делится рецептом нежнейшей свинины, которая понравится даже самым привередливым.

Я редко готовлю мясо, свинину ещё реже. Но по этому рецепту вырезку готовлю чаще всего. Сохраняйте!

Понадобится:

1 свиная вырезка примерно 500/600г
1 столовой ложки оливкового масла
3 очень мелко нарезанных зубчика чеснока
1/2 чайной ложки чесночного порошка
1/2 ч.л. паприки
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки черного перца
Для соуса:
2 столовые ложки яблочного уксуса
1 столовой ложки соевого соуса, легкого
1/4 стакана меда

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180C.
Смешайте ингредиенты соуса.
Смешайте сухие ингредиенты и хорошо обваляйте в них мясо.

Нагрейте масло в большой жаропрочной сковороде на сильном огне. Добавить свинину и обжаривать до золотистого цвета со всех сторон.

Когда свинина почти обжарится, уберите мясо со сковороды в сторону, добавьте чеснок и готовьте до золотистого цвета, затем влейте соус.

Верните мясо на сковороду, обмажьте соусом со всех сторон и сразу же переложите в духовку. Жарьте 15-18 минут или пока внутренняя температура не достигнет 68 ° C.

Затем достать свинину, положить на тарелку, накрыть фольгой и оставить на 5 минут.


Верните сковороду с соусом на плиту на средний огнь, быстро тушите 3 минуты, пока жидкость не превратится в жидкий сироп.

Снимите с плиты, верните мясо в сковороду чтобы покрыть соусом.
Свинину нарезать толстыми ломтиками и подавать с соусом!

На гарнир мне нравится пюре из батата на кокосовом молоке, дополненное зеленью, бланшированным пак-чой или, как в этот раз, огурцом с сезамным маслом и чёрным сезамом.

Подписаться на блог автора в Instagram можно здесь.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии