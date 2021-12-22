РЕЦЕПТ | Свиная вырезка с медово-чесночным соусом

Я редко готовлю мясо, свинину ещё реже. Но по этому рецепту вырезку готовлю чаще всего. Сохраняйте!

Понадобится:

1 свиная вырезка примерно 500/600г

1 столовой ложки оливкового масла

3 очень мелко нарезанных зубчика чеснока

1/2 чайной ложки чесночного порошка

1/2 ч.л. паприки

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки черного перца

Для соуса:

2 столовые ложки яблочного уксуса

1 столовой ложки соевого соуса, легкого

1/4 стакана меда

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180C.

Смешайте ингредиенты соуса.

Смешайте сухие ингредиенты и хорошо обваляйте в них мясо.

Нагрейте масло в большой жаропрочной сковороде на сильном огне. Добавить свинину и обжаривать до золотистого цвета со всех сторон.

Когда свинина почти обжарится, уберите мясо со сковороды в сторону, добавьте чеснок и готовьте до золотистого цвета, затем влейте соус.

Верните мясо на сковороду, обмажьте соусом со всех сторон и сразу же переложите в духовку. Жарьте 15-18 минут или пока внутренняя температура не достигнет 68 ° C.

Затем достать свинину, положить на тарелку, накрыть фольгой и оставить на 5 минут.



Верните сковороду с соусом на плиту на средний огнь, быстро тушите 3 минуты, пока жидкость не превратится в жидкий сироп.

Снимите с плиты, верните мясо в сковороду чтобы покрыть соусом.

Свинину нарезать толстыми ломтиками и подавать с соусом!

На гарнир мне нравится пюре из батата на кокосовом молоке, дополненное зеленью, бланшированным пак-чой или, как в этот раз, огурцом с сезамным маслом и чёрным сезамом.

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