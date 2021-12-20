Банк: если на рынке можно будет расплачиваться картой, для многих эстоноземельцев наличные потеряют смысл

”27% жителей Эстонии ответили, что практически не пользуются наличными деньгами. Те, кто их используют, делают это в основном для оплаты на рынке или при использовании некоторых услуг. 23% ответили, что наличные у них есть только для того, чтобы выдавать их детям на карманные расходы”, — пояснил руководитель эстонского филиала банка Citadele Ханс Пайома.

Если бы такие респонденты полностью переключились на цифровые платежные инструменты, количество пользователей наличных денег, вероятно, значительно уменьшилось бы. ”Конечно, основная причина оплаты наличными на рынке заключается в том, что часто там работают мелкие предприниматели и частные лица, которые не видят финансового смысла в покупке отдельного платежного терминала. Впрочем, это время подходит к концу”, — сказал Пайома.

Недавно Citadele запустил новое решение приема платежей для продавцов и поставщиков услуг в странах Балтии, которое не требует использования платежного терминала. Citadele Phone POS — это приложение для Android, которое позволяет предпринимателям получать бесконтактные платежи с помощью смартфона или планшета. В отличие от платежных терминалов, приложение не требует арендной платы или платы за заказ и его легко можно загрузить в магазине Google Play.

Согласно проведенному Citadele опросу, 16% жителей Эстонии заявили, что им приходилось отказываться от покупки именно потому, что возможности расплачиваться картой на рынке или в другом месте просто не было. 27% респондентов полностью отказались от наличных денег, а еще 11% заявили, что используют наличные только в экстренных случаях, если что-то случилось с платежной картой или возникли технические проблемы с оплатой. Иными словами, 38% эстонцев пользуются наличными деньгами крайне редко.

В Латвии и Литве наличные деньги используют активнее, чем в Эстонии. в Латвии соответствующий процент составляет 15, а в Литве 21.

Опрос был заказан банком Citadele и в сентябре проведен исследовательской фирмой Norstat во всех странах Балтии. В каждой стране были опрошены примерно 1000 человек в возрасте 18–74 лет.