20.12.2021, 12:16
Кампания по вербовке сотрудников Lidl оказалась успешной: работники для первых восьми магазинов найдены(3)
Foto: Jaanus Lensment
На сегодняшний день Lidl уже набрал команды для своих первых восьми эстонских магазинов.
Глава отдела по персоналу Lidl Eesti Лийна Киппасто говорит, что состав команд очень разнообразный, самому младшему сотруднику 18 лет, а самому старшему — 73 года.
В январе начнется обучение новых сотрудников. Lidl обещает, что начиная с первого рабочего дня у них будет зарплата выше средней в секторе, а договор гарантирует ежегодный рост зарплаты.
На данный момент у Lidl готовы к открытию восемь магазинов в четырех эстонских городах.