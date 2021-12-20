Кампания по вербовке сотрудников Lidl оказалась успешной: работники для первых восьми магазинов найдены

Глава отдела по персоналу Lidl Eesti Лийна Киппасто говорит, что состав команд очень разнообразный, самому младшему сотруднику 18 лет, а самому старшему — 73 года.

В январе начнется обучение новых сотрудников. Lidl обещает, что начиная с первого рабочего дня у них будет зарплата выше средней в секторе, а договор гарантирует ежегодный рост зарплаты.

На данный момент у Lidl готовы к открытию восемь магазинов в четырех эстонских городах.