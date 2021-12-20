На индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре больше всего повлиял рост цен на электроэнергию(2)
Индекс цен производителей промышленной продукции, который характеризуется изменением цен на производимую в Эстонии промышленную продукцию как для внутреннего рынка, так и на экспорт, в ноябре 2021 года повысился по сравнению с октябрем на 1,1% и по сравнению с ноябрем прошлого года — на 19,1%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, наибольшее влияние на индекс по сравнению с октябрем оказало повышение цен в производстве электроэнергии, а также в производстве дополнительного оборудования моторно-транспортных средств, топливных масел, бумаги и продуктов питания. ”Влияние на индекс оказало также снижение цен в деревообработке и в производстве изделий из металла”, — добавила Шокман.
В сравнении с ноябрем прошлого года влияние на индекс оказало прежде всего повышение цен в деревообработке и в производстве изделий из древесины, а также в производстве электроэнергии и изделий из металла.
Индекс цен на экспортную продукцию в ноябре увеличился по сравнению с октябрем на 1,0%. Более всего повысились цены в производстве электроэнергии, бумаги и бумажной продукции, а также в производстве сельскохозяйственной продукции. Более всего снизились цены в производстве нефтепродуктов и изделий из древесины. Индекс цен на экспортную продукцию рос 14 месяцев подряд. По сравнению с ноябрем 2020 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 20,8%.
Индекс цен на импортную продукцию увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,0%. Более всего выросли цены в горнодобывающей промышленности, в производстве электроэнергии и в производстве химической продукции. Наибольшее снижение цен произошло в производстве изделий из древесины, строительных материалов и текстильной продукции. Индекс цен на импортную продукцию рос 12 месяцев подряд. По сравнению с тем же месяцем 2020 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 24,8%.