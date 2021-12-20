Закон изменился: где планируют установить новые камеры контроля скорости в Таллинне?

Как прописано в законодательстве, выбранное место должно быть опасным участком дороги, который невозможно обезопасить иными мерами. "Согласно исследованию ”Влияние на дорожные происшествия автоматического стационарного надзора за скоростью на дорогах страны” , который заказал Департамент транспорта (в 2019 он назывался Департамент шоссейных дорог), после установки камер контроля скорости количество тяжелых дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой гибель людей, снизилось в проанализированных местах на 13%. Будет ли эффект от установки камер контроля скорости в Таллинне точно таким же, пока сказать сложно", — ответил на запрос RusDelfi Андрес Харью, руководитель Таллиннского департамента транспорта.

На данный момент в Таллинне пять камер контроля скорости. Три возле "Русалки" и две около торгового центра Кристийне. При этом, как писал Delfi в октябре, из них работают лишь две — возле ТЦ Кристийне. За год, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года, на перекрестке Кристийне было совершено всего 2802 нарушений. Из них 846 — проезд на красный свет, а остальные 1956 связаны с превышением скорости. Учитывая, что штраф за проезд на красный свет составляет 40 евро, то за год камера выписывает штрафов за это нарушение в среднем на 33 840 евро. В то же время установка одной камеры стоит около 150 000 евро, плюс обслуживание до 20 000 евро в год.