Закон изменился: где планируют установить новые камеры контроля скорости в Таллинне?
Рийгикогу принял закон, согласно которому местные самоуправления в сотрудничестве с государством получат возможность устанавливать на своих административных территориях автоматические камеры контроля скорости и получать половину доходов от штрафов за нарушения, зафиксированные при помощи этих камер, написал портал Rus.ERR в начале декабря.
До этого камеры в городах устанавливал Департамент полиции и погранохраны. Поэтому процесс установки занимал много времени. Сейчас управы районов смогут сами предлагать места, хотя все равно придется согласовывать расположение камер с полицией и Транспортным департаментом. Финальное решение остается за департаментом.
Как прописано в законодательстве, выбранное место должно быть опасным участком дороги, который невозможно обезопасить иными мерами. "Согласно исследованию ”Влияние на дорожные происшествия автоматического стационарного надзора за скоростью на дорогах страны”, который заказал Департамент транспорта (в 2019 он назывался Департамент шоссейных дорог), после установки камер контроля скорости количество тяжелых дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой гибель людей, снизилось в проанализированных местах на 13%. Будет ли эффект от установки камер контроля скорости в Таллинне точно таким же, пока сказать сложно", — ответил на запрос RusDelfi Андрес Харью, руководитель Таллиннского департамента транспорта.
На данный момент в Таллинне пять камер контроля скорости. Три возле "Русалки" и две около торгового центра Кристийне. При этом, как писал Delfi в октябре, из них работают лишь две — возле ТЦ Кристийне. За год, с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года, на перекрестке Кристийне было совершено всего 2802 нарушений. Из них 846 — проезд на красный свет, а остальные 1956 связаны с превышением скорости. Учитывая, что штраф за проезд на красный свет составляет 40 евро, то за год камера выписывает штрафов за это нарушение в среднем на 33 840 евро. В то же время установка одной камеры стоит около 150 000 евро, плюс обслуживание до 20 000 евро в год.
Новые камеры
"Окончательное решение принимает Департамент полиции и погранохраны. Таким образом на сегодня мы не можем назвать места, где будут установлены камеры", — ответил Андрес Харью. После ДТП на Лаагна теэ летом 2020 года, в результате которого погибли люди, многие задумались об установке камер в "канаве". "На сегодняшний день установка камер на Лаагна теэ не выглядит первоочередным приоритетом, но полностью исключить это тоже нельзя, — уточнил глава Таллиннского департамент транспорта.
- Основные показатели, которые принимаются во внимание при выборе места расположения камеры контроля скорости, это количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, а также активность движения различных транспортных средств на конкретном отрезке дороги. Также в профилактических целях мы должны выявлять такие места, где выше вероятность ДТП, в которых могут пострадать люди".
В качестве наиболее проблемных участков сейчас можно назвать Пярнуское и Тартуское шоссе, а также бульвар Вабадузе, добавил Андрес Харью.
В 2022 году установку новых камер не планируют. "В бюджете на будущий год на данный момент не заложено средств на закупку и установку камер слежения за скоростью. Когда будут выявлены конкретные места для их установки, можно будет рассчитать объем необходимых проектировочных работ, а также сколько времени займет весь процесс", — резюмировал Андрес Харью, руководитель Таллиннского департамента транспорта.