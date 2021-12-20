СМИ: Хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022

Помимо этого, аналогичной информацией поделился ESPN. По данным источника, ”очень маловероятно”, что хоккеисты НХЛ отправятся в Пекин.

Ранее НХЛ и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщается, что решение об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде будет принято в ближайшие дни.

Вероятность того, что НХЛ не выступят на Играх в Китае, связана с ростом выявленных случаев коронавируса в последнее время. Число игроков в ковид-протоколе превысило 100, сообщает Sports.ru.

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