Ида-Вируская центральная больница предупреждает: готовимся к приходу четвертой волны COVID-19

”Состояние пациентов, поступающих на больничное лечение с COVID-19, более тяжелое, чем раньше. Ежедневно видим, как пациенты борятся с этим изнуряющим недугом в отделении интенсивной терапии”, — прокомментировал исполнительный директор ИВЦБ Тармо Тохвер.

Он добавил, что после длительной болезни многие пациенты нуждаются в основательном восстановительном лечении, которое может длиться месяцами. ”Одно дело — побороть вирус, а другое — полностью восстановиться после болезни и вырваться из оков осложнений, что может быть еще более сложной задачей”, — дополнил Тохвер.

По словам руководителя по сестринству ИВЦБ Алевтины Уусталу, четвертая волна вируса начинает приближаться — на это указывают уже сейчас четкие сигналы.

”В нашем регионе показатели заболеваемости снова пошли вверх, случаи заражений ”омикроном” в Эстонии участились. Люди готовятся отмечать рождественские и новогодние праздники в больших кампаниях, что может привести к резкому росту заражаемости и большему количеству госпитализируемых”, — сообщила Уусталу и призвала отказаться от масштабных отмечаний праздников.

Она также подчеркнула, что будет целесообразно получить вакцину от коронавируса как взрослым, так и детям. Ида-Вируская центральная больница начинает вакцинацию детей в возрастной группе 5-11 лет с 21 декабря.