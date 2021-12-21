21.12.2021, 09:10
ВИДЕО | В Хорватии игрок получил красную карточку за издевательский пенальти
Фото: Scanpix
В футбольном матче чемпионата Хорватии между загребским "Динамо" и "Истрой" главный арбитр показал спорную желтую карточку, которая для форварда хозяев Бруно Петковича стала второй. Казалось бы, ничего необычного, но дело в том, что карточка была показана… во время исполнения пенальти!
В конце второго тайма нападающий "Динамо" исполнял 11-метровый удар и решил реализовать пенальти эффектно. Вместо разбега хорват пешком подошел к мячу и катнул его в свободный от вратаря угол.
Такая манера исполнения пенальти не понравилось главному судье матча. Он сразу показал игроку желтую карточку. Для игрока эта желтая оказалась второй, которая автоматически превратилась в красную.
В результате 11-метровый удар пришлось перебить другому игроку. Матч в итоге закончился победой загребской команды со счетом 2:0.