ВИДЕО | В Хорватии игрок получил красную карточку за издевательский пенальти

В футбольном матче чемпионата Хорватии между загребским "Динамо" и "Истрой" главный арбитр показал спорную желтую карточку, которая для форварда хозяев Бруно Петковича стала второй. Казалось бы, ничего необычного, но дело в том, что карточка была показана… во время исполнения пенальти!